Josef Newgarden potrebbe non essere al via del Gallagher GP del prossimo fine settimana sullo stradale di Indianapolis. Dopo il botto nel corso della gara2 in Iowa e il conseguente ricovero in ospedale per accertamenti, il pilota Penske è stato dimesso questa mattina dal MercyOne Des Moines Medical Center ma la sua presenza sarà valutata solamente nella giornata di giovedì.

Dopo l’incidente, mentre era saldamente in testa a gara 2 in Iowa, e una breve perdita di conoscenza, il campione IndyCar 2017 e 2019 è stato ricoverato presso il vicino centro ospedaliero dove ha trascorso la notte e da cui è stato dimesso questa mattina.

FERRUCCI IN PISTA CON PESKE?

Secondo i protocolli medici dell’IndyCar, Newgarden verrà valutato giovedì dalla Commissione Medica che deciderà sul suo impiego nel Gallagher GP sullo stradale dell’Indianapolis Motor Speedway. In via cautelativa il team Penske ha preallertato Santino Ferrucci che, in caso di indisponibilità del 31enne di Nashville, sarà al volante della vettura n°2.

DURO COLPO PER IL CAMPIONATO

Un’eventuale stop danneggerebbe gravemente Newgarden in ottica campionato, visto che il pilota Penske con ben quattro vittoria all’attivo quest’anno è in piena corsa per il titolo occupando la terza posizione a 34 punti dal leader Marcus Ericsson. Il pericolo maggiore sarebbe quello di ritrovarsi cinque piloti avanti (e con solo quattro gare da disputare), dato che il sesto posto occupato da Alex Palou è distante solo 10 punti.

QUARTA GARA PER FERRUCCI

Per Ferrucci, se dovesse essere impiegato, quella di sabato potrebbe essere la quarta gara stagionale con quattro team differenti, vista la sua partecipazione alla gara del Texas Motor Speedway in cui sostituì Jack Harvey al Rahal Letterman Lanigan (a muro nelle libere) chiudendo al 9° posto dopo essere partito dal fondo. Poi la partecipazione alla Indy 500 con il Dreyer & Reinbold Racing con la P10 finale e la sostituzione di Callum Ilott a Detroit.

Il 24enne Woodbury ha preso parte a 43 GP nella NTT IndyCar Series, con quattro di questi proprio sul percorso stradale di Indianapolis, dove ha colto due piazzamenti nella top-10, mentre il suo miglior piazzamento in carriera è il quarto posto, ottenuto in quattro occasioni.

Vincenzo Buonpane