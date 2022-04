Le qualifiche IndyCar del GP Alabama non hanno di certo lesinato sorprese. A spuntarla proprio negli instanti finali è stato Rinus Veekay che, dopo aver ben figurato nelle libere, è stato il più rapido anche nella Fast Six precedendo Pato O’Ward e Alexander Rossi.

La prima parte di qualifica regala subito i primi colpi di scena visto che, a sorpresa, vengono eliminati Scott Dixon e Will Power. A passare il taglio sono Scott McLaughlin, Pato O’Ward, Alex Palou, Alexander Rossi, Felix Rosenqvist e Jack Harvey, mentre non passano il taglio nemmeno Graham Rahal, Kyle Kirkwood, Takuma Sato (autore di un fuoripista senza conseguenze9, Dalton Kellett e Tatiana Calderon.

A fare la voce grossa è Romain Grosjean che precede Colton Herta, Josef Newgarden, Rinus Veekay, Callum Ilott e Marcus Ericsson. Nel finale la bandiera rossa provocata da un fuoripista di David Makulas impedisce il miglioramento dei tempi, e oltre al pilota lituano vengono eliminati anche Lundgaard, Castroneves, De Francesco, Daly, Pagenaud e Johnson.

FAST 12

E’ Pato O’ Ward il più veloce tra i 12 in pista anche se, come in occasione della qualifica del Gruppo 2, la vera protagonista della sessione è la bandiera rossa provocata da un testacoda di Marcus Ericsson che scompagni i piani di coloro che strategicamente avevano deciso di effettuare un ultimo tentativo proprio in prossimità della bandiera a scacchi. Oltre al messicano accedono alla Fast 6 Scott McLaughlin, Alexander Rossi, Felix Rosenqvist, Rinus Veekay e Alex Palou.

FAST 6

Il buon feeling di O’Ward in Alabama è confermato anche nell’ultima parte di qualifica, dove il messicano della McLaren stampa il miglior tempo ad inizio sessione, seguito dall’olandese dell’Ed Carpenter Racing Veekay, che beffa il collega messicano proprio nelle battute finali, conquistando la sua seconda pole position in carriera dopo quella ottenuta ad Indianapolis lo scorso anno. Seguono Palou e McLaughlin in seconda fila e Rosenqvist e Rossi in terza.

START ALLE 19:15

Appuntamento con il GP Alabama è per domani con la gara che scatterà alle ore 19:15 italiane.

Vincenzo Buonpane