Sarà Felix Rosenqvist a partire davanti a tutti nel Gallagher GP sullo stradale di Indianapolis. Lo svedese dell’Arrow McLaren SP, alla sua seconda pole position in carriera, dopo avere avuto accesso alla Fast Six ha regolato Alexander Rossi e il compagno di squadra Pato O’Ward, mentre è andata malissimo al suo connazionale e leader della classifica del campionato Marcus Ericsson che scatterà dall’ultima posizione in griglia.

ROSENQVIST AL TOP

Dopo aver mostrato un ottimo passo nelle libere, Rosenqvist ha decisamente cambiato passo nel corso delle qualifiche passando con la miglior prestazione nel suo gruppo di qualifica e restando dietro al solo Power nella Fast 12. Ma è nella Fast Six che lo svedese ha fatto decisamente la differenza con un secondo tentativo, con gomme morbide, in cui ha stabilito il tempo di 1:10.226, crono fuori portata sia per Alexander Rossi (2°), sia per Pato O’Ward (3°).

OCCASIONE PER POWER

Dopo aver chiuso al top la Fast 12, Will Power si è dovuto accontentare della P4, seguito di pochi centesimi di secondo da Josef Newgarden e da Christian Lundgaard, nei primi sei sulla pista che lo aveva visto debuttare in IndyCar lo scorso anno. Per l’australiano della Penske un’ottima occasione per prendere la vetta della classifica, vista la giornata sfortunata di Marcus Ericsson rimasto fermo a bordo pista appena uscito dalla pit lane.

DISASTRO ERICSSON

Ed è proprio lo svedese leader della classifica del campionato a regalare, suo malgrado, il primo colpo di scena della giornata quando, su consiglio del muretto, ha fermato la sua Dallara a bordo pista innescando la bandiera rossa e certificando la sua partenza dall’ultimo posto della griglia.

MALE GANASSI

Ma la giornata no del team Ganassi è proseguita anche nei restanti turni di qualifica, in cui sia Alex Palou, sia Scott Dixon hanno mancato l’accesso alla Fast Six. Lo spagnolo, coinvolto anche in una causa con il suo team per il passaggio in McLaren nel 2023, si è dovuto accontentare della P7, mentre è andata decisamente peggio al suo compagno di squadra Scott Dixon che scatterà dalla P20 in griglia.

BENE VEEKAY

Anche Rinus VeeKay ha mancato di poco la Q2 e partirà dall’ottavo posto per Ed Carpenter Racing, davanti a Colton Herta , mentre Conor Daly ha chiuso la top 10. Bene anche David Malukas (Dale Coyne Racing) e Simon Pagenaud (Meyer Shank Racing) che partiranno rispettivamente 11° e 12°.

L’appuntamento con il Gallagher GP è per domani con la green flag che sventolerà alle 19:30 ora italiana.

Vincenzo Buonpane