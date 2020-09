Inizia a prendere forma il calendario Indycar 2021. In questi giorni, è stato infatti annunciato l’ingresso nella serie americana del circuito cittadino di Nashville, ricavato nei pressi dello stadio della capitale del Tennessee.

L’evento, che si terrà dal 6 all’8 agosto, prenderà il nome di Music City Grand Prix. Il board della categoria ha voluto così omaggiare la tradizione di Nashville, che è la ben nota capitale mondiale della musica country. Si tratta del primo circuito cittadino a debuttare nella serie dal 2013, quando si andò nelle strade texane di Houston.

Tony Cotman, progettista specializzato in forza alla NZR Consulting, ha ideato il tracciato in modo da sfruttare il Nissan Stadium, casa della squadra di football dei Tennesse Titans, come paddock. Complessivamente, saranno 11 le curve che Dixon e soci dovranno affrontare a bordo delle loro Dallara, in una sfida che si preannuncia molto spettacolare sin da ora.

La pista si snoda poi in direzione del centro della città, attraversando lo scenografico Korean Veteran Memorial Bridge. Lo stesso ponte, viene poi ripreso in direzione opposta per tornare verso la zona di partenza.

Mark Miles, CEO del gruppo Penske, proprietario dell’Indycar, si è detto molto soddisfatto dell’accordo raggiunto con la città del country. “Il Music Grand Prix sarà un’esperienza unica nel suo genere per l’Indycar Series; Nashville è una capitale mondiale a livello di intrattenimento e quindi è un contorno eccezionale per la nostra serie”.

“Gli eventi cittadini sono diventati una grande parte del nostro DNA,- ha continuato- e la Indycar in questi tre giorni metterà in evidenza tutto ciò che ha da offrire Nashville, regalando anche agli appassionati un’esperienza indimenticabile”.

Anche il sindaco della città, John Cooper, non vede l’ora di dare il benvenuto ai piloti nella sua città. “Nashville è un luogo speciale e l’annuncio del Music Grand Prix segna davvero un enorme passo avanti per la nostra comunità. Questo annuncio non poteva arrivare in un momento migliore. L’evento rappresenta un enorme investimento privato per la città, ma anche un grande catalizzatore per la nostra ripresa economica”.

Il motorsport Made in USA, dunque, guarda avanti, nonostante il periodo difficile legato al Covid-19 non sia ancora alle spalle definitivamente. L’Indycar, comunque, anche in questo 2020 ha risposto nel modo che riteneva più opportuno, riuscendo a disputare una buona parte degli eventi inizialmente in programma.

Tornando alla gara di Nashville, sarà veramente interessante vedere le vetture Dallara sfrecciare nelle vie del centro e sul ponte, in un evento inedito per la capitale del Tennessee. Per tre giorni, il suono malinconico delle chitarre country sarà coperto dal rombo possente dei motori Honda e Chevrolet.

Mentre aspettiamo di avere in mano il calendario definitivo della stagione 2021, tutti gli aggiornamenti sul campionato in corso su livegp!

Nicola Saglia