Alex Zanardi è stato coinvolto in un incidente mentre era in handbike. L’ex pilota di Formula 1 era impegnato in una staffetta in handbike quando si è verificato l’incidente, su una strada in provincia di Siena.

Alex Zanardi: incidente

Alex Zanardi era impegnato in Obiettivo Tricolore, una staffetta della discipilina di handbike degli atleti paraolimpici con l’obiettivo di raggiungere ancora una volta le Olimpiadi. La staffetta, infatti, era aperta a tutti quegli atleti che sono in carrozzina olimpica, handbike o bici. Loro si trovavano lungo la statale 146 del comune di Pienza, in provincia di Siena, pronti a dare il massimo per lo sport. Poi, però, è accaduto l’incidente.

Sembra che sia coinvolto un mezzo pesante, un camion contro cui l’atleta si è scontrato: é intervenuto a quel punto, immediatamente un elisoccorso per trasportare Alex Zanardi immediatamente al pronto soccorso per accertarsi delle sue condizioni di salute.

Zanardi è stato poi immediatamente trasportato in codice tre all’Ospedale Le Scotte di Siena. Purtroppo non si hanno ancora notizie certe relative alle sue condizioni di salute, in quanto la situazione è davvero delicata ed è ancora in evoluzione. Sembra che l’ex pilota di Formula 1 versi in gravi condizioni, in quanto è stato riportato che avrebbe un politrauma.

Non ci resta che rimanere in attesa, sperando che arrivino presto buone notizie a sciogliere la tensione. Siamo tutti con te, Alex.

Silvia Giorgi