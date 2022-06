Cadillac ha mostrato in quel di Le Mans la nuova Project GTP Hypercar che dalla prossima stagione correrà nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship e nel FIA World Endurance Championship 2023. Il debutto del nuovo gioiello statunitense sarà alla Rolex 24 at Daytona del prossimo gennaio.

From dusk until dawn. The Project GTP Hypercar previews the 2023 race car, which will compete in the Rolex 24 At Daytona and the 24 Hours of Le Mans. #CadillacRacing #BEICONIC #LEMANS24 #IMSA #WEC pic.twitter.com/r1q3BdaZrB

