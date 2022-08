Tutto è pronto dal Virginia International Raceway (VIR) per l’11ma tappa dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Manca sempre meno alla seconda competizione riservata alle GT (GTD PRO/GTD), ultimo evento di questo format che abbiamo già visto in quel di Lime Rock Park.

Mathieu Jaminet e Matt Campbell sono con Pfaff Motorsports (Porsche #9) i favoriti d’obbligo dopo la solida prestazione in quel di Road America, tappa vinta dalla Lexus #14. del VasserSullivan. Ben Barnicoat, vista l’assenza per alcune gare da parte di Jack Hawksworth, è attualmente secondo in campionato con 2566 contro i 2793 dei futuri piloti LMDh per quanto riguarda Porsche.

Antonio Garcia/Jordan Taylor #3 cercheranno di tenere alta la bandiera di Corvette Racing alla vigilia di una sfida in cui si si attende anche una rivincita da parte di BMW, in difficoltà in quel di Elkhart Lake. La casa bavarese manca ancora all’appello nell’albo d’oro di una stagione molto interessante che si concluderà ad ottobre con la tradizionale Petit Le Mans, round in cui potremmo vedere delle auto supplementari.

Time to go for a GT joyride around @VIRNow, while on-board with the No. 16 @WrightRac1ng GTD 👊

📺 Flag-to-flag 𝙇𝙄𝙑𝙀 coverage begins on Sunday, August 28th at 2PM E.T. on @CNBC.#IMSA | #MichelinVIR | #VIR pic.twitter.com/Xc9RGwhUoV

