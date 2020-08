Lo spettacolo non è mancato in Virginia, sede del quinto round dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Nella prima delle due competizioni riservate alle GT è ancora una volta la Corvette a primeggiare. La casa di Detroit conquista la quarta vittoria consecutiva nella classe GTLM, la terza in cinque prove per la coppia #3 formata dall’americano Jordan Taylor e dallo spagnolo Antonio Garcia.

I leader del campionato, a segno in questo 2020 anche a Daytona (Sprint Race) ed a Road America, si sono confermati al top della principale serie GT grazie ad una perfetta strategia. Corvette ha infatti gestito l’ultima fase della manifestazione, una modalità che ha permesso agli statunitensi di beffare la Porsche #911 di Makowiecki/Tandy e la BMW #25 di De Phillippi/Spengler. Un problema sulla Porsche #912 ha tolto dai giochi Bamber/Vanthoor, mentre degli errori hanno tolto dai giochi la BMW #24 e della Corvette #4.

BMW regina in GTD in Virginia

Il VIR sorride alla BMW, a segno con la coppia Foley/Auberlen. Quest’ultimo, storica figura del marchio bavarese, entra di diritto nella storia dell’IMSA. Con l’affermazione di ieri, la prima in questo 2020, Auberlen raggiunge la cifra di 61 successi, nuovo primato di sempre. La gara si è sviluppata con una bellissima lotta al comando tra la già citata M6, la Lamborghini #48 di Sellers/Snow (Paul Miller Racing) e la Lexus #14 di Telitz/Hawksworth (AIM VASSER SULLIVAN). La BMW ha preso il controllo nella parte finale dell’evento, mentre alle proprie spalle si apriva la battaglia per la seconda piazza.

La Lamborghini #48 e la Lexus #14 sono state raggiunte nella fase conclusiva dall’Acura #86 di M. Farnbacher / M. McMurry e dalla Mercedes #33 del Riley Motorsport, affidata di G. Robinson / L. Aschenbach. L’Acura dello Shank Racing ha completato la tappa in Virginia al secondo posto con uno scarto di 1 secondo e mezzo sulla Mercedes #33. Nel post gara una sanzione è stata rifilata all’auto del Paul Miller Racing, terza sotto la bandiera a scacchi. Ricordiamo che il team campione GTD del 2018, a segno nella 24h di Daytona 2020, è tornato alle competizioni dopo mesi di stop, dovuti a dei problemi economici.

Dopo le emozioni del VIRginia International Raceway, l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship tornerà in scena con un’inedita prova di 6h a Road Atlanta (Georgia). La gara, prevista in sostituzione alla 6h del Glen, è indetta per il primo week-end di settembre.

Luca Pellegrini