Continua a riempirsi la griglia di partenza della Rolex 24 at Daytona, primo atto dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship che si terrà il prossimo gennaio come da tradizione. Lo spettacolo è assicurato con una sessantina di auto che sono attese ai nastri di partenza.

Turner Motorsport punta sulla della continuità

Turner Motorsport ha rivelato il proprio equipaggio che correrà il prossimo anno in GTD con la nuovissima BMW M4 GT3. Bill Auberlen e Robby Foley ritorneranno nella categoria dopo aver sfiorato fino all’ultima gara il titolo 2021.

Il duo sarà raggiunto da Michael Dinan e da Jens Klingmann. Il primo debutta alla Rolex 24 at Daytona dopo aver partecipato con il team statunitense al Fanatec GT World Challenge America powered by AWS, mentre il secondo è uno dei noti volti ufficiali del marchio bavarese.

Non conosciamo altri dettagli dal mondo BMW che a breve dovrà rendere noto anche gli equipaggi ufficiali che militeranno in GTD PRO. Rahal si appresta a dare battaglia in una classe che potrebbe vedere in pista più di 10 unità.

Lamborghini in GTD PRO con TR3 Racing

Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Marco Mapelli e Rolf Ineichen difenderanno i colori di Lamborghini a Daytona in GTD PRO. Il quartetto citato gareggerà con TR3 Racing, squadra che recentemente aveva rivelato la line-up in GTD con Jeff Segal/ John Megrue/ Bill Sweedler/Giacomo Altoe.

Debutto di primo profilo per questa squadra che nel 2021 ha corso nel Fanatec GT World Challenge America powered by AWS. Attendiamo i piani di Paul Miller Racing, mentre Grasser Racing è destinata a restare in Europa dopo aver rivelato un importantissimo piano nel DTM con ben quattro auto.

Caldarelli, Bortolotti e Mapelli sono un terzetto collaudato che quest’anno ha corso con FFF Racing nel Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup. I primi due, insieme a Ineichen, hanno conquistato negli ultimi anni almeno una 24h di Daytona, un risultato che manca nella bacheca di Mapelli.

LMP2, nuove conferme in arrivo

Insieme all’annuncio di DragonSpeed segnaliamo la presenza in Florida di Nico Mueller che debutterà con High Class Racing. Il pilota di Audi per la LMDh (2023) dividerà l’abitacolo della Oreca 07 Gibson danese con Anders Fjordbach, Dennis Andersen ed il connazionale Fabio Scherer.

Dwight Merriman e Ryan Dalziel militeranno a tempo pieno nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship in LMP2 con Era Motorsport. I vincitori della 24h dello scorso anno saranno raggiunti da Kyle Tilley (pilota e proprietario) e da Paul-Loup.

Riley Motorsports presente in LMP3

Riley Motorsports conferma il proprio impegno in LMP3 dopo aver vinto il titolo 2021. Gar Robinson e Felipe Fraga militeranno a tempo pieno nella seconda edizione dell’IMSA WTSC per questa categoria che è destinata a crescere rispetto alla passata stagione.

Kay van Berlo e Michael Cooper raggiungeranno i titolari nel ‘World Center of Racing’. Il primo approda nei prototipi dopo aver concluso al secondo posto la Porsche Carrera Cup North America presented by The Cayman Islands, il secondo arriva in IMSA dopo un anno con Mercedes ( DXDT Racing) nel Fanatec GT World Challenge America powered by AWS.

Luca Pellegrini