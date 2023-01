Tutto è pronto per la 61ma edizione della Rolex 24 at Daytona, primo appuntamento dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Ci sarà da divertirsi nel ‘World Center of Racing’, una prova che si prospetta oltremodo interessante.

Acura, Cadillac, Porsche e BMW si sfideranno per il debutto con le inedite LMDh, prototipi che successivamente ritroveremo anche nel FIA World Endurance Championship. Shank Racing (Acura #60) scatterà dalla pole-position in base al risultato di settimana scorsa, Porsche insegue con la vettura #7 davanti all’Acura #10 (WTR with Andretti Autosport) e la Cadillac Racing #01.

Attenzione particolare anche alle GTD PRO ed alle GTD. Mercedes guiderà il gruppo alla green flag, Ferrari, Lamborghini e Porsche sono attese ai nastri di partenza con dei modelli inediti. Sono in totale 61 le auto al via, una in più rispetto alla passata stagione.

Luca Pellegrini