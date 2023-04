Mathieu Jaminet/Nick Tandy hanno vinto la terza tappa stagionale dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship in quel di Long Beach. Il francese ed il britannico portano a segno per la prima volta Porsche Penske Motorsport, meritatamente vincitori davanti a Connor De Philippi/Nick Yelloly (BMW #25) e Matt Campbell/Felipe Nasr (Porsche #7).

Lexus svetta in GTD PRO con Ben Barnicoat/Jack Hawksworth (Vasser Sullivan #14), mentre Byan Sellers/Madison Snow (Paul Miller Racing #1/BMW) calano il tris in GTD nel selettivo tracciato che sorge nello Stato della California.

GTP, Long Beach: Cadillac #01 subito out, WTR in vetta con Albuquerque

Acura ha mantenuto il comando della gara alla green flag con Filipe Albuquerque, Cadillac ha subito perso una vettura dopo pochi metri. Sébastien Bourdais #01 è finito contro le barriere nell’insidiosa frenata di curva 1, il francese è stato fortunatamente evitato dalle altre GTP e dalle GT.

Difficoltà anche per Tom Blomqvist (Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian #60), secondo in qualifica che nella prima frenata del GP di Long Beach è stato spinto in testacoda dopo un contatto con la BMW #25 di Nick Yelloly.

La Safety Car è entrata subito, Filipe Albuquerque ha tenuto testa alla concorrenza alla ripartenza. Il portoghese ha tentato di tenere testa alla Porsche #6 di Nick Tandy ed alla già citata BMW di Yelloly, rispettivamente in seconda e terza piazza. Particolare, invece, la scelta di Action Express che dopo 5 minuti ha imboccato la corsia dei box effettuando il primo cambio pilota dell’evento.

Derani ha cercato in tutti i modi di non essere doppiato, Albuquerque ha perso tutto il proprio margine sui diretti avversari. La sosta ai box anticipata dell’Acura #10 non risulterà una scelta azzeccata, Ricky Taylor dovrà infatti perdere diverse posizioni.

Porsche sorprende tutti

Porsche ha approfittato della fase in pit road per balzare in vetta con Mathieu Jaminet #6. Il francese si è ritrovato davanti a Pipo Derani #31 ed al temmate Matt Campbell #7, in scena con rimonta con la propria 963.

A 30 minuti dalla fine è arrivata la seconda sosta di Whelen Engineering Racing Cadillac #31. Derani è entrato in pit road, le Porsche hanno continuato ad amministrare la scena davanti a Connor De Philippi (BMW #25) e Ricky Taylor #10.

La rimonta di Taylor, la lotta per la vittoria

Il finale, come sempre, è stato ricco d’emozioni con la rimonta da parte di Ricky Taylor, l’americano ha iniziato a recuperare decimi sulle due Porsche ufficiali, Matt Campbell è stato il primo ad essere raggiunto dall’ex campione della serie.

Il duello è stato lungo tra l’australiano ed il #10 di Acura, la bagarre si è risolta solamente a 10 minuti dalla conclusione. La vettura di WTR with Andretti Autosport proverà successivamente a riprendere la leadership di Jaminet, visibilmente in difficoltà come il compagno di squadra nella gestione delle gomme.

Taylor aggancerà l’avversario a due giri dalla fine, l’Acura #10 tenterà il tutto per tutto a due giri dalla conclusione. Il compagno di Filipe Albuquerque non è riuscito a concludere una rincorsa semplicemente incredibile, un errore in frenata ha infatti compromesso l’intero GP di Long Beach incornando automaticamente i rivali.

Ricky Taylor CRASHES going for the pass! Mathieu Jaminet WINS the @GPLongBeach! #IMSA pic.twitter.com/hCitC2nT7J — Motorsports on NBC (@MotorsportsNBC) April 15, 2023

Konica Minolta Acura ARX-06 #10 ha segnato il secondo ritiro consecutivo dopo la rocambolesca parte finale della 12h di Sebring, Porsche si è presta una significativa rivincita imponendosi meritatamente con il due composto da Jaminet/Tandy. Prima gioia assoluta in GTP per la nuova 963 LMDh e per Porsche Penske Motorsport, a segno sotto la bandiera a scacchi davanti a Connor De Philippi/Nick Yelloly (BMW #25) ed a Matt Campbell/Felipe Nasr.

GTD PRO, Long Beach: Vasser Sullivan al top

Lexus vince a Long Beach con Vasser Sullivan e Ben Barnicoat/Jack Hawksworth. Dalla pole alla bandiera a scacchi per il binomio della vettura #14, presente nella ‘Victory lane’ davanti a Antonio Garcia/Jordan Taylor (Corvette Racing #3) e Klaus Bachler/Patrick Pilet (Pfaff Motorsports #9/Porsche).

Jack Hawksworth #14 ha mantenuto il controllo delle operazioni durante la partenza, il britannico non ha avuto particolari problemi a respingere ogni possibile assalto da parte di Ross Gunn (Heart of Racing #23/Heart of Racing), Patrick Pilet #9 e Antonio Garcia #3.

Il pit obbligatorio non ha cambiato le carte in tavola, Ben Barnicoat ha continuato l’opera del connazionale, mentre Klaus Bacher #9 tentava di respingere l’assalto della Corvette #3 di Jordan Taylor. Ottimo ritmo per l’americano, terzo dopo il pit stop davanti ad Alex Riberas.

Taylor riuscirà ad infilare Bachler nel finale, il vincitore dell’ultima 12h di Sebring dovrà alzare bandiera bianca. Ottima prestazione in ogni caso per il 31enne, debuttante nell’impegnativo percorso che sorge nello Stato della California.

GTD, Long Beach: Paul Miller Racing x3

Tre affermazioni consecutive in GTD a Long Beach per Paul Miller Racing. Bryan Sellers e Madison Snow festeggiano ancora con la propria BMW M4 GT3 #1, abili ad aver la meglio su Roman De Angelis/Marco Sorensen (Heart of Racing #27 /Aston Martin) e Aaron Telitz /Frankie Montecalvo (Vasser Sullivan #12/Lexus).

Winners again!!! 🏆@BryanSellers and Madison Snow repeat last year's success in Long Beach and celebrate the second GTD win in a row for @paulmilleracing after Sebring at the wheel of the #1 BMW M4 GT3. 💪🏼 Just awesome! 🙌🏼#bmwm4gt3 #bmwmmotorsport pic.twitter.com/FulgCtlwK4 — BMW M Motorsport (@BMWMotorsport) April 15, 2023

Marco Sorensen #27 ha approfittato del ‘traffico’ delle GTD PRO per prendere il largo sulla concorrenza e gestire al meglio la prima fase della manifestazione. Il danese ha fatto la differenza, la musica è cambiata ad 1h dalla fine in occasione della prima ed unica sosta ai box.

La BMW #1 del Paul Miller Racing ha infatti sorpreso l’Aston Martin #27 di Heart of Racing che anticipando la propria sosta ai box ha perso la leadership in pista. Roman De Angelis si è dovuto accodare a Bryan Sellers, abile a non lasciare scampo al giovane canadese.

La graduatoria non è cambiata nei minuti conclusivi, BMW ha tagliato il traguardo con margine sulla concorrenza. Paul Miller Racing agguanta il primato assoluto nella serie grazie all’affermazione di Long Beach ed al successo di Sebring.

Piccola pausa ora per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship che tornerà protagonista a maggio da Laguna Seca con GTP, LMP2, GTD PRO e GTD.

Luca Pellegrini