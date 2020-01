MotoGP, Superbike, EWC e molto altro per una stagione 2020 ricchissima, tra gare ed eventi da non perdere per essere sempre aggiornati su quanto gravita attorno all’ambiente delle due ruote. Tutte le informazioni utili per seguire al meglio un 2020 che si prefigura essere scoppiettante.









La Dakar ha dato ufficialmente il via alla stagione 2020 dal punto di vista agonistico, con moto e quad impegnate tra le dune del deserto saudita, la nuova location per il rally raid più famoso al mondo. Ciò significa che manca davvero poco all’accendersi dei motori delle altre categorie su pista, che LiveGP seguirà come sempre in prima fila.

Con questa guida vogliamo offrirvi un utile promemoria per seguire al meglio i principali eventi a due ruote della prossima stagione, per rimanere sempre aggiornati e non perdere nessuna gara in programma.

Gennaio

Gennaio è da sempre il mese dei test invernali e di qualche sporadica presentazione (segnatevi il 23 Gennaio l’unveiling della nuova Desmosedici GP20 in quel di Borgo Panigale). Con la MotoGP ancora ferma per le vacanze invernali, è la Superbike a farla da padrone con una doppia sessione di test a fine mese: prima a Jerez il 22-23 e successivamente a Portimao il 26-27. Il 30 gennaio al Ranch di Valentino Rossi a Tavullia verranno svelate le moto dello Sky Racing Team Moto2 e Moto3 per la nuova stagione.

Febbraio

A febbraio è la MotoGP a prendersi la scena con il primo shakedown stagionale a Sepang dal 2 al 4 per i tester e dal 7 al 9 per i piloti titolari. Il 19 febbraio tocca invece a Moto2 e Moto3 scendere in pista a Jerez per il primo test ufficiale in vista della stagione che si aprirà l’8 marzo in Qatar. MotoGP che tornerà protagonista proprio a Losail il 22 febbraio per l’ultimo test prima della gara in programma l’8 marzo, mentre il 28 ultimo test anche per Moto2 e Moto3 sempre a Losail. Occhi puntati sulla Superbike perché scatta ufficialmente la stagione con l’official test a Phillip Island il 24 e 25 ed il primo round in programma dal 28 al 1 marzo.

Marzo

Il mese si apre con le 3 gare domenicali del Mondiale Superbike 2020: Superpole Race e gara-2 della Superbike e gara inaugurale della Supersport. L’1 marzo si apre anche la stagione della MXGP con la prima gara a Matterley Basin in Inghilterra. L’8 marzo, per la festa della donna, il primo doppio appuntamento: la MXGP in Olanda a Valkenswaard e il Motomondiale, con la gara di apertura in Qatar a Losail. Una settimana dopo, la Sbk si prepara a vivere sul tracciato qatariota il suo secondo round stagionale, una delle novità per quanto riguarda la stagione 2020 delle derivate di serie. Ancora una settimana e secondo doppio appuntamento: MXGP in Argentina e Motomondiale in Thailandia, mentre nell’ultimo weekend del mese la Sbk scende in pista a Jerez per il terzo round.

Aprile

Si parte con il botto nel mese di aprile. Giorno 5 il terzo doppio incrocio MotoGP-MXGP: tutti in Trentino per la MXGP, mentre il Texas ospita la terza gara del Motomondiale. Attenzione al 19 aprile perché c’è…il mondo in quel weekend! Motomondiale, Sbk, MXGP ed EWC! MotoGP protagonista in Argentina, la Sbk ad Assen, MXGP in Spagna con location ancora da definire e soprattutto la 24 ore di Le Mans per quanto riguarda l’EWC. Il 25-26 aprile inizia anche il CIV con la prima gara a Misano, mentre il 26 c’è di nuovo la MXGP, di scena in Portogallo. Nel weekend del 3-5 aprile inoltre parte la caccia a Cameron Baubier per quanto riguarda i piloti del MotoAmerica: esordio in Texas insieme alla MotoGP, mentre il weekend del 17-19 saranno impegnati ad Atlanta.

Maggio

Il Motomondiale apre il mese di maggio con il tradizionale Gran Premio di Spagna in quel di Jerez, seguito poi dai test ufficiali della MotoGP il 4 sempre sul tracciato andaluso. Nel weekend dell’8-10 maggio è di nuovo di scena la Superbike, con la prima delle due tappe italiane, a Imola. Sempre il 10 maggio la MXGP sbarca in Francia, mentre il 17 i piloti tornano in Italia e più precisamente a Maggiora per il secondo appuntamento italiano del Mondiale. Il 17 è anche il giorno del Motomondiale in terra francese, più precisamente a Le Mans. Nel weekend del 22-24 sono di scena sia Superbike che MXGP, oltre al CIV: i primi ad Aragon, i secondi in Germania, mentre il CIV è in pista ad Imola. Il mese si chiude con il Motomondiale di scena al Mugello per il Gran Premio d’Italia. Nel weekend del 1-3 maggio il MotoAmerica è di scena in Virginia ed il 29-31 a Road America. Il 16 maggio ci sarà anche la main race della Northwest 200, antipasto del TT dell’Isola di Man in programma dal 30 maggio al 12 giugno.

Giugno

Il mese di giugno si apre con il botto! Subito il 6 al via la 8 ore di Oschersleben, penultima gara del Mondiale Endurance ed ultima per quanto riguarda la coppa Stock. Il 7 giugno ancora un incrocio “pericoloso”: Motomondiale a Barcellona ed MXGP in Russia, con i test ufficiali MotoGP post gara l’8. Il 12-14 di nuovo di scena il Mondiale Superbike, questa volta a Misano Adriatico; il 14 è di scena di nuovo anche l’MXGP con la tappa in Lettonia, 20-21 il CIV al Mugello, 26-28 MotoAmerica a Washington, 21-28 le due gare back-to-back del Motomondiale in Germania ed Olanda, quindi il 29 la MXGP a Jakarta per chiudere il mese.

Luglio

Luglio è un mese importante per le varie competizioni. Si chiude innanzitutto il Mondiale Endurance con la “Gara delle Gare”, la mitica 8 ore di Suzuka in programma il 19. Apre la Sbk con il round inglese a Donington Park, nello stesso weekend corre la MXGP in Indonesia a Palembang, quindi il 10-12 la MotoAmerica a Laguna Seca, proprio mentre il Motomondiale è sul KymiRing in Finlandia. Dopo la gara finlandese, il Motomondiale si prende una pausa di circa 3 settimane. Si passa poi a fine mese con CIV (25-26), MXGP il 26 a Loket in Repubblica Ceca e la Superbike dal 31 al 2 agosto ad Oschersleben.

Agosto

Con le tre gare della Superbike del 2 agosto in Germania, finisce l’attività in pista delle derivate che riprenderà poi a settembre. Il 2 agosto corre anche la MXGP in quel di Lommel, Belgio, mentre la prima gara del Motomondiale post-vacanze è il 9 a Brno. Weekend del 7-9 che vedrà in pista anche il MotoAmerica, di scena a Pittsburgh. 16 agosto ancora un incrocio pericoloso: Motomondiale in Austria ed MXGP di scena ad Uddevalla in Svezia; il 21-23 si incrociano MXGP e MotoAmerica: MXGP in Finlandia sul KymiRing, MotoAmerica ad Indianapolis. Il mese si chiude con la gara di Silverstone del Motomondiale.

Settembre

Arrivare a settembre significa che i mondiali ed i campionati nazionali sono sulla via della conclusione. O che qualche campionato è pronto a ripartire (EWC). Apre il mese la Superbike che ritorna in pista dopo la pausa estiva nel weekend del 4-6 sul rollercoaster di Portimao. Il 6 settembre la Turchia ospita l’appuntamento della MXGP. Nel weekend dell’11-13 settembre si incrociano Motomondiale, MotoAmerica ed MXGP: Motomondiale a Misano, MotoAmerica nel New Jersey ed MXGP in Cina. Il Paul Ricard invece aprirà la stagione 20-21 dell’EWC con la 24 ore del Bol d’Or, in programma verso la fine di settembre. Il 18-20 settembre vede il debutto del tracciato di Barcellona nel calendario del Mondiale Superbike con un evento esclusivo. Il 19-20 è il turno anche del CIV con il penultimo appuntamento stagionale, al Mugello, ed il 20 è di scena ancora l’MXGP con una terza tappa italiana in programma in Emilia Romagna, ultima gara del Mondiale. La stagione della MXGP si chiude il 27 settembre con il Motocross delle Nazioni in programma ad Ernee in Francia. La stagione invece del MotoAmerica si chiude il 20 con il gran finale ad Alabama. 25-27 settembre penultimo round per quanto riguarda il Mondiale Superbike in programma a Magny Cours, Francia.

Ottobre

Si parte subito forte ad Ottobre. Il 3-4 ultimo appuntamento del CIV in quel di Vallelunga. Sempre il 4 il Motomondiale è di scena ad Aragon, mentre nel weekend del 9-11 l’Argentina ospita per la prima volta l’atto finale del Mondiale Superbike. Il 18-25 ottobre un altro back-to-back per il Motomondiale, con gli appuntamenti asiatici di Giappone ed Australia.

Novembre

Il mese di Novembre coincide di solito con la chiusura della stagione del Motomondiale, e così è. Tradizione quindi rispettata, con le gare in Malesia dell’1 e a Valencia il 15. Tutto questo per l’aggiunta della gara finlandese sul KymiRing, in attesa di altri arrivi eccellenti nei prossimi anni. Il tutto senza dimenticare che Novembre è anche il mese storicamente dell’Eicma, il salone delle moto di Milano.

Insomma, la stagione 2020 sarà ricchissima di avvenimenti sportivi e noi di LiveGP.it vi terremo come sempre aggiornati su tutto quanto gravita attorno al mondo delle moto, non solo con le cronache delle gare della MotoGP su Radio LiveGP ma anche con il consueto talk show del martedì Motorbike Circus, per dare uno sguardo a 360° su tutti i campionati. Stay tuned!

Marco Pezzoni