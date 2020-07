L’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli modifica i programmi per l’ennesima volta in questo 2020 e sposta a dicembre la 9h di Kyalami, ultimo round del campionato ‘globale’ di SRO.

Dopo la decisione di non rimpiazzare la 10h di Suzuka, competizione che si sarebbe dovuta correre nell’ultimo week-end di agosto, gli organizzatori hanno deciso che la 9h di fine campionato si disputerà nel week-end del 12 dicembre. Ricordiamo che la manifestazione si sarebbe dovuta tenere il 22 novembre, una data diventata inadatta secondo SRO.

Lo slittamento a dicembre, spiegano gli organizzatori, ha come obiettivo di semplificare lo spostamento delle auto dal Belgio al Sudafrica. Dalla 24h di fine ottobre di Spa, indetta per il 25 ottobre, ci sarebbero circa 2 mesi di stop, lo stesso arco di tempo che poi vi sarà tra la 9h sudafricana e la 12h di Bathurst (Australia), primo round del nuovo campionato.

A questo si aggiungono gli impegni di molti team nel GT World Challenge Europe Powered by AWS. Il campionato continentale di SRO, il principale tra i tre regionali diffusi in giro per il mondo, si chiude al Paul Ricard nel week-end del 15 novembre, una sola settimana prima della competizione dell’IGTC.

Stephane Ratel, fondatore e CEO di SRO, ha affermato: “Il trasferimento di Kyalami a metà dicembre è una decisione di buon senso che facilita le complicazioni logistiche per i team che viaggiano dall’Europa da dove la maggior parte degli iscritti. La 9 ore dell’anno scorso, la prima da 22 anni, è stata un incredibile successo che ha ristabilito il posto di Kyalami nella mappa internazionale dei motori”.

Luca Pellegrini