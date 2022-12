Appuntamento da non perdere questo fine settimana ad Abu Dhabi per l’edizione 2022 della 12h del Golfo. L’evento arabo sarà oltremodo interessante quest’anno, per la prima volta nella storia sarà infatti una competizione valida per l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli.

Mercedes contro tutti, Juncadella ad un passo dal titolo

La bagarre è garantita, Mercedes ha il favore del pronostico. La casa di Stoccarda ha infatti dominato la scena in tutte le prove dell’IGTC 2022 primeggiando a Bathurst, a Spa-Francorchamps ed in quel di Indianapolis. Le ‘Frecce d’Argento’ saranno presenti anche nell’isola di Yas Marina che torna ad ospitare la manifestazione valida al mondo delle GT a dicembre e non a gennaio come accaduto nel 2022.

Daniel Juncadella è ad un passo dal successo nel campionato. Quest’ultimo non dovrà infatti preoccuparsi di un eventuale attacco da parte di Jules Gounon e Raffaele Marciello, rivali dell’iberico che divideranno nuovamente la medesima AMG GT3 (GruppeM #89) dopo aver primeggiato nella 24h di Spa e nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup.

Il diretto avversario, fermo a +25 punti dell’ex protagonista del DTM, diventa automaticamente il tedesco Luca Stolz, presente in Medio Oriente con Fabian Schiller/ Al Faisal Al Zubair (Al Manar Racing by GetSpeed). Per Mercedes occhi puntati anche sulla seconda vettura di GruppeM, AMG GT3 che verrà affidata a Lucas Auer, Maro Engel e Maximilian Goetz.

Audi prova a chiudere alla grande il 2022

Audi Sport tenta di concludere al meglio il 2022 dopo aver saltato la 12h di Bathurst ed aver boicottato la 8h di Indianapolis che per il secondo anno consecutivo è stata valida anche per il Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS.

Attempto Racing e Sainteloc difenderanno la compagine dei Quattro Anelli che dovrà fronteggiare l’assenza di WRT. Ricordiamo infatti il passaggio a BMW della squadra di Vincent Vosse che dovrebbe debuttare con la M4 GT3 in occasione della prossima 24h di Dubai organizzata da Creventic.

Mattia Drudi/ Kelvin van der Linde/Ricardo Feller si affideranno ad Attempto, realtà che ha vinto nel 2019 la 12h del Golfo. Menzione d’onore anche alla squadra francese che si presenterà ai nastri di partenza con Christopher Haase e Patric Niederhauser. I due tedeschi si alterneranno al volante con Erwan Bastard, campione in carica del GT4 Europe con Sainteloc Racing.

Ferrari presente con AF Corse, due Magnussen in pista

Ferrari schiererà due auto con AF Corse – Francorchamps Motors in quel di Abu Dhabi con sei piloti ufficiali. Davide Rigon/Alessio Rovera/Nicklas Nielsen #50 e Antonio Fuoco/ James Calado/Alesssandro Pier Guidi #71 sono ovviamente da tenere in considerazione per il successo finale in quella che sarà una delle ultime sfide della mitica 488 GT3.

Quest’ultima vettura, pronta per cedere il passo alla 296 GT3, potrebbe gareggiare ancora il prossimo febbraio in quel di Bathurst, evento che non ammetterà ai nastri di partenza le nuove auto che debutteranno di fatto a Daytona (IMSA WTSC).

Occhi puntati anche sulla coppia composta da Jan e Kevin Magnussen che tornano sulla medesima GT3 dopo aver gareggiato insieme in occasione della 24h Le Mans 2021 con i colori di High Class Racing (LMP2).

L’ex volto di Corvette Racing ed l’alfiere di Haas per il Mondiale di F1 divideranno con Mark Kvamme, proprietario e pilota del MDK Motorsports. Ricordiamo che Jan ha corso in GT3 con Honda (GMB Motorsport) in occasione delle ultime due competizioni della Michelin Le Mans Cup, una situazione completamente differente rispetto a Kevin.

Appuntamento a domenica per la 12h del Golfo, competizione che scatterà quando in Italia saranno le 7.00 (10.00 local time). La diretta sarà concessa come sempre dal canale YouTube GTWorld, il medesimo in cui è possibile assistere a tutto l’IGTC ed i vari GT World Challenge (Europe/America/Asia/Australia).

Luca Pellegrini