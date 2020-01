Dal Mt. Panorama tutto è pronto per la 12h di Bathurst, primo appuntamento dell’Intercontinental GT Challenge. La Liqui Moly Bathurst 12h rappresenta il primo atto del campionato “mondiale” di SRO, sempre più gettonato da case e piloti.









La principale gara endurance australiana apre una stagione che continuerà con la mitica 24h di Spa Francorchamps (valida anche per il GT World Challenge Europe), la 10h di Suzuka, la nuova 8h di Indianapolis e la 9h di Kyalami.

Audi, Lamborghini, Aston Martin, Mercedes, Bentley, Porsche, BMW, Ferrari e McLaren si sfidano per questo importante trofeo che racchiude una prestigiosa prova di durata per ogni continente. La 12h di Bathurst sarà dunque la prima fatica della stagione su una pista difficile ed insidiosa come il Mt. Panorama.

UN LIVELLO ALTISSIMO ALLA 12H DI BATHURST 2020!

Su 39 auto iscritte, 33 saranno GT3, di cui 20 riservate ai professionisti. La vettura da battere sarà di sicuro la Porsche, sul gradino più alto del podio lo scorso anno con il terzetto Dennis Olsen, Dirk Werner, Matt Campbell. La vettura #1 dell’Earl Bamber Motorsport sarà nuovamente in pista con il titolare e pilota ufficiale Earl Bamber, pronto per il primo successo nella classica prova australiana. Bamber farà coppia con Laurens Vanthoor e con Craig Lowndes, sette volte vincitore della Bathurst 1000, la gara regina del Supercars Championship.

Il Supercars Championship, la serie Stock Car più diffusa e seguita in Australia, vede molti dei suoi piloti titolari giocarsi il successo alla 12h da assoluti protagonisti. Il motivo è molto semplice, l’esperienza assoluta che questi piloti vantano su un tracciato così particolare gioca un ruolo fondamentale. Lowndes, vincitore due volte nella 12h, dovrà sfidare il suo ex compagno di team Jamie Whincup.

Il sette volte campione del Supercars Championship e quattro volte vincitore della Bathurst 1000 cerca il secondo successo alla 12h con una Mercedes AMG GT3, insieme all’ufficiale Mercedes Gotz e van Gisbergen, assoluto protagonista in Australia. Shane van Gisbergen vanta un titolo nella serie del Supercars Championship, ma non è un volto nuovo nel GT internazionale. Il neozelandese ha infatti vinto nel 2016 il titolo assoluto del Blancpain GT Series, in coppia con Parente e Ledogar. La Mercedes di Gotz/Whincup/van Gisbergen verrà gestita dal team Triple Eight, ma non sarà l’unica in pista. Le altre due AMG ufficiali saranno affidate a Buhk/Marciello/Fraga #999 e Buurman/Engel/Stolz #77.

La già citata Porsche #1 dell’Earl Bamber Motorsport sarà una delle tre auto ufficiali della casa di Stoccarda. Absolute Racing, squadra asiatica che milita nel GT World Challenge Asia, porterà due 911 GT3 R con Campbell/Jaminet/Pilet #911 e Cairoli/Preining/Werner #912.

Altra casa ufficiale è l’Audi, presente alla 12h di Bathurst con 3 vetture ufficiali. D. Vanthoor/Vervisch/Haase #2, Tander/Mies/Bortolotti #22 e Winkelhock/Drudi/K. van der Linde #222 difenderanno i colori di Audi, alla caccia di un successo che manca dal lontano 2012, quando a vincere furono O’Young/Jorg/Mies.

Dal 2020, Bentley punta tutto in veste ufficiale sull’IGTC con due auto gestite dal M-Sport. Gounon/Soulet/Pepper #7 e Buncombe/Jarvis/Morris #8 saranno i due equipaggi che cercheranno una vittoria più volte sfiorata. Aston Martin, presente anche con il supporto della casa madre ed R – Motorsport, torna alla 12h di Bathurst con Kelly/Dennis/Dixon #62 e Caldwell/Ghiotto/Kirchofer #76, pronti a rifarsi dopo la sconfitta del 2019.

FINALMENTE CI SARA’ LA LAMBORGHINI

Per tutto il campionato avremo finalmente anche una Lamborghini pronta a dare spettacolo. L’Orange 1 FFF Racing Team debutta a tempo pieno nell’IGTC dopo aver siglato il titolo 2019 nel GT World Challenge Europe con la coppia Caldarelli/Mapelli. Dennis Lind, campione in carica insieme ai due italiani del GT World Challenge Europe Endurance Cup, sarà il terzo pilota dell’equipaggio che punta al successo all’esordio assoluto sul Mt. Panorama.

Tutto sarà visibile live sul sito dell’Intercontinental GT Challenge. La partenza della 12h è prevista per sabato sera alle 19:45, ma non perdetevi le qualifiche che si concluderanno nella mattinata di sabato con una delle Super Pole più belle della stagione.

Luca Pellegrini