Appuntamento da non perdere a Bathurst per la mitica 12h, primo appuntamento valido per l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. Il mondo del motorsport si ritrova in Oceania, dopo due anni d’assenza torna uno degli eventi più affascinanti dell’intero calendario.

BMW, Audi, Mercedes e Porsche sono i brand presenti che si sfideranno sul Mt. Panorama, il nome della location in cui si articola una delle piste più belle d’Australia. Il tracciato non permette il minimo errore, una manifestazione unica nel suo genere.

Luca Pellegrini