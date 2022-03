Cala il sipario al Paul Ricard sui test ufficiali del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (GTWC Europe). Il tracciato francese hanno segnato il via della stagione agonistica in attesa del primo round, previsto ad aprile all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

Day-1: Mercedes padrona della scena

AKKA ASP #88 ha dominato la scena nella prima giornata di prove. La squadra francese, pronta a confermare il proprio impegno tra i PRO, ha primeggiato su GetSpeed, nuova realtà presente nella classe regina dopo due anni in PRO-Am. Impegno su più fronti per quest’ultima formazione che lo scorso anno ha corso nel DTM con l’indiano Arjun Maini.

Ottimi segnali nelle prime ore della stagione per JP Motorsport (McLaren) e per Audi con Tresor by Car Collection e WRT. Più lontano Porsche e Ferrari, squadre rispettivamente attese con Dinamic Motorsport ed Iron Lynk.

Day-2, Audi e Mercedes al top, primi giri per Rossi

Valentino Rossi è stato il protagonista della seconda giornata con la propria Audi #46. Il ‘Dottore’ è stato impegnato tutto il giorno con i propri teammate, pronti ad aiutare il nostro connazionale in questa nuova sfida. Al Manar Racing by HRT #777 ha stabilito il miglior crono della mattinata, mentre al pomeriggio è arrivata la risposta da parte di Audi.

Sainteloc Racing #25 ha registrato il best lap davanti alla R8 GT3 di Tresor by Car Collection ed alla Mercedes (AKKA ASP #87). Lavoro diverso per WRT che si colloca lontano dai primi con le due auto che militeranno a tempo pieno.

Alcune notizie dalla Francia dopo i test del GTWC Europe

Sono infinite le notizie che arrivano dalla Francia dopo i test del GTWC Europe. Ricordiamo che i protagonisti torneranno nell’impianto transalpino per la tradizionale 1000km, seconda prova dell’Endurance Cup.

News da Lamborghini

Sono tantissime le novità alla vigilia del GTWC Europe 2022. Leipert Motorsport (Lamborghini Huracan GT3) ha presentato la propria formazione per l’Endurance Cup. Frank Bird/Brendon Leitch/ Dennis Fetzer sono attesi ad Imola con la formazione tedesca che ha già iniziato l’anno in quel di Dubai con la 24H Series.

Tuomas Tujula completa la formazione di Emil Frey Racing per il GTWC Europe. Konsta Lappalainen e Stuart White divideranno l’abitacolo del finnico in Silver Cup, mentre ricordiamo che la squadra rossocrociata avrà altre due Huracan GT3 tra i PRO, rispettivamente affidate a Arthur Rougier/Giacomo Altoè / Léo Roussel #19 ed a Albert Costa/ Jack Aitken / Mirko Bortolotti #63.

Saintéloc Racing, invece, porterà due Audi a tempo pieno con Audi. Patric Niederhauser/ Christopher Mies / Lucas Légeret #25 e Aurélien Panis/Nicolas Baert/César Gazeau #26 sono attesi nelle prove endurance, rispettivamente in PRO e Silver. Equipaggi leggermente differenti per la Sprint Cup. Panis/Niederhauser sono attesi in PRO, Baert/Gilles Magnus militeranno in Siver

Mercedes su più fronti

HRT ha reso noto che non tornerà nella classe PRO del GTWC Europe per la stagione 2022. La squadra teutonica farà affidamento su tre AMG GT3, due in Silver con Al Faisal Al Zubair/ Axcil Jefferies /Fabian Schiller e Jannes Fittje /Jordan Love/ Alain Valente ed una in Gold Cup con Hubert Haupt/ Arjun Maini/ Florian Scholze.

Il team che ha recentemente corso l’Asian Le Mans Series e che ha confermato il programma DTM rappresenterà Mercedes con GetSpeed che ripropone l’assodata coppia formata da Maro Engel/Luca Stolz insieme a Steijn Schothorst. Da attendere AKKA-ASP, équipe che a differenza della realtà tedesca dovrebbe ritornare full-time.

La livrea di Valentino Rossi

Valentino Rossi ha svelato insieme a Vincent Vosse la livrea per il GTWC Europe 2022. Il ‘Dottore’ è pronto per dare battaglia a partire dalla prima competizione che si terrà in quel di Imola nel primo fine settimana d’aprile.

Drudi/Ghiotto con Tresor by Car Collection

Matia Drudi e Luca Ghiotto sono attesi nel GTWC Europe con Tresor by Car Collection. Il romagnolo ed il veneto parteciperanno a tutte le prove della principale serie europea riservata alle ruote coperte a bordo di una delle Audi della squadra che negli scorsi giorni ha confermato anche l’impegno in Silver Cup con il giovanissimo Lorenzo Patrese.

Christopher Haase, veterano del mondo delle GT3 e pilota ufficiale della casa dei Quattro Anelli, raggiungerà i nostri connazionali nell’Endurance Cup. Il tedesco lo ritroveremo anche nella Sprint Cup con Simon Gachet.

A difendere il brand di Ingolstadt vi sarà anche Saintéloc Racing con Patric Niederhauser/ Christopher Mies / Lucas Légeret #25 (PRO). I tre militeranno nell’Endurance Cup, il primo dei tre lo rivedremo anche nella Sprint Cup con Aurélien Panis. La nota compagine di Saint-Etienne ha annunciato la partecipazione anche alla Silver Cup con Aurélien Panis/Nicolas Baert/César Gazeau (Endurance #26) e Nicolas Baert/Gilles Magnus (Sprint #26).

Iron Lynk in pista senza Alessandro Pier Guidi

Alessandro Pier Guidi, campione delle ultime due edizioni del GTWC Europe Endurance Cup, non sarà presente nelle cinque prove previste con Iron Lynk. La compagine legata a Ferrari militerà nuovamente nelle gare di durata con il chiaro intento di confermarsi al vertice.

James Calado/Nicklas Nielsen/ Miguel Molina sono attesi sulla prima vettura, mentre Davide Rigon/Antonio Fuoco/Daniel Serra si divideranno la seconda 488 GT3 iscritta alle cinque prove previste.

Anche Aston torna nel gruppo

Aston Martin torna nel gruppo, come previsto non lo farà con Garage 59 che tornerà con McLaren. Beechdean AMR si appresta a scendere in pista con due vetture, una di queste vedrà in azione il team principal Andrew Howard.

Il britannico ha dichiarato alla stampa: “È fantastico poter annunciare il nostro ritorno nel motorsport internazionale nel GT World Challenge Europe. Siamo stati i primi in tutte le serie in cui abbiamo gareggiato e siamo orientati verso il successo” .

Luca Pellegrini