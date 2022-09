Prima gioia stagionale per Christopher Mies/ Patric Niederhauser /Lucas Légeret (Sainteloc Junior Team #25) nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup al termine di una 3h di Hockenheim oltremodo interessante.

Seconda piazza per Dennis Marschall/Markus Winkelhock/Kim-Luis Schramm (Team Attempto #66/Audi) davanti a Alessio Picariello/Klaus Bachler/Matteo Cairoli (Dinamic Motorsport #54/Porsche), presenti nella Top3 dopo una bella rimonta.

Hockenheim 2022: disastro Iron Lynx, problemi per Audi #32

Charles Weerts (WRT #32/Audi ) ha gestito al meglio la pole-position al via su Alessio Rovera (Iron Lynx #71/Ferrari) e Jack Aitken (Emil Frey Racing #63/Lamborghini), mentre Valentino Rossi (WRT #42/Audi) perdeva il controllo della propria auto all’uscita di curva 3 e precipitava da 10mo a 20mo nel raccordo che ha condotto i protagonisti verso l’hairpin.

A big impact for Rob Bell ends JOTA's day on lap 1. Rob is out of the McLaren and okay. Safety car deployed. 🇬🇧 https://t.co/vSft1VKa6B 🇩🇪 https://t.co/MGJcHpD9U0

🇫🇷 https://t.co/xb9w5QloKD 🇮🇹 https://t.co/3Q0TRKQY4G#FanatecGT 🏁 #GTWorldChEu pic.twitter.com/lUyKeBWelc — Fanatec GT World Challenge Europe (@GTWorldChEu) September 4, 2022

Dopo una lunga Safety Car, entrata per un incidente in curva 7 per la McLaren #38 di JOTA, la 3h di Hockenheim è ripartita con la clamorosa uscita di scena da parte delle due Ferrari di Iron Lynx. Rovera verrà infatti spinto fuori all’ingresso del terzo settore dal teammate James Calado che provava un modo per infilare la Mercedes #2 di GetSpeed.

Aitken ha approfittato per balzare terzo, mentre Drudi si collocava saldamente al secondo posto. Ottimo passo anche per Raffaele Marciello (Akkodis ASP #88/Mercedes), sesto dopo uno start dalla 14ma piazza.

Il primo stint si è concluso con un problema da parte dell’Audi #32 di WRT, auto che incoronava Mattia Drudi. Il romagnolo ha presto ceduto il volante a Luca Ghiotto, mentre la Mercedes #2 di GetSpeed agguantava il secondo posto davanti all’Audi #25 del Team Sainteloc.

La battaglia è entrata nel vivo per la seconda piazza con Chris Mies che tentava di impensierire Steijn Schothorst (Mercedes Team GetSpeed #2. Quarta piazza dopo 60 minuti per Akkodis ASP #88 con Daniel Juncadella che sostituiva un brillante Raffaele Marciello.

Ghiotto tiene il vantaggio, ma non basta per vincere

Ghiotto ha mantenuto un ampio margine sui rivali, mentre Chris Mies approfittava di un piccolo errore per beffare Steijn Schothorst. Il portacolori di Mercedes dovrà presto vedersela anche su Markus Winkelhock (Team Attempto #66/Audi), molto competitivo nella pista di casa.

Il pilota veneto ha concluso uno stint perfetto, non sufficiente per tenere testa a Sainteloc Racing che prendeva la vetta con Patric Niederhauser. Il tedesco ha iniziato a difendersi dal veterano Christopher Haase sull’Audi #12.

Una breve Safety Car, scattata a meno di 40 minuti dal termine per rimuovere l’Audi #11 di Tresor by Car Collection, non ha cambiato le carte in tavola con Niederhauser che allungherà nuovamente sui rivali. La bandiera verde sancirà, invece, la fine di ogni sogno di gloria per Christopher Haase/Mattia Drudi/ Luca Ghiotto, out per un problema tecnico.

Dennis Marschall guadagnerà la seconda piazza e completerà a podio davanti a Matteo Cairoli, in rimonta dopo una qualifica difficile. Quarta piazza finale per Maro Engel/Luca Stolz/Steijn Schothorst (Mercedes Team GetSpeed #2) davanti a Valentino Rossi/Frédéric Vervisch/Nico Müller (WRT #46/Audi). Da segnalare nell’ultima ora anche il forfait per la Mercedes #88 di Akkodis ASP (Mercedes), in difficoltà nel finale.

Hockenheim, Gold Cup: Porsche gestisce la gara, ma cede nel finale.

Seconda affermazione stagionale per Brendan Iribe/ Ollie Millroy/Frederik Schandorff con Inception Racing in Gold Cup. Il terzetto di McLaren svetta nel finale precedendo Hubert Haupt/ Arjun Maini/ Florian Scholze (HRT #5) e Alessandro Balzan/Cédric Sbirazzuoli/Hugo Delacour (DLC One AF Corse #21/Ferrari),

Delusione, invece, per Ralf Bohn/Alfred Renauer/Robert Renauer (Herberth Motorsport #911). I vincitori della 3h di Imola hanno controllato la scena a lungo prima di piegarsi nel finale alla concorrenza.

Hockenheim, Emil Frey domina la Silver Cup, Ferrari vince in PRO-Am

Konsta Lappalainen / Stuart White/ Tuoma Tujula (Emil Frey Racing #14/Lamborghini) hanno dominato la classe Silver Cup primeggiando in quel di Hockenheim davanti a Alex Aka/Nicolas Schöll/Marius Zug (Attempto Racing #99/Audi) e Benjamin Goethe/Thomas Neubauer/Jean-Baptiste Simmenauer (WRT #30/Audi), sempre più padroni del campionato.

Decisamente più bella la lotta per la PRO-Am con Louis Machiels/Andrea Bertolini/Stefano Costantini (AF Corse #52/Ferrari) che hanno vinto nel finale su Valentin Pierburg/Ian Loggie /Dominik Baumann (SPS automotive performance #20/Mercedes), all’attacco fino alla bandiera a scacchi. Terza piazza per Henrique Chaves/ Miguel Ramos/ Alexander West (Garage 59 #188/McLaren), rallentati nel cuore della corsa da un problema.

Prossimo appuntamento dell’Endurance Cup il 2 ottobre con l’epilogo del GTWC Europe 2022, mentre a metà settembre non perdetevi l’ultimo round della Sprint Cup in quel di Valencia.

Luca Pellegrini