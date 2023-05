In occasione del round di Monza del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup abbiamo avuto l’occasione di dialogare con Dan Harper, promettente pilota britannico che attualmente è un volto ufficiale di BMW Motorsport.

Il 22enne ha compiuto un significativo programma di sviluppo diventando in poco tempo un professionista in compagnia dei fidati teammate Max Hesse e Neil Verhagen. I tre citati hanno concluso al secondo posto l’opening round di Monza nella top class (PRO), il tridente ha messo in bacheca tre acuti nel NLS di cui uno nel 2023. “Nel 2019, dopo il titolo nella Carrera Cup GB, ho avuto la chance di entrare nella grande famiglia di BMW. L’occasione è stata unica e non potevo rifiutare”.

I volti citati hanno mostrato di essere oltremodo competitivi nell’Inferno Verde e non solo. La prestazione di Monza rappresenta il miglior risultato assoluto nel GTWC Europe per gli alfieri di ROWE Racing, compagine che dopo tre anni ha saputo tornare a vincere nel GTWC Europe Endurance Cup. Harper/Hesse/Verhagen hanno in ogni caso concluso al secondo posto alle spalle della vettura gemella di Marco Wittmann/Phillip Eng/Nicky Yelloly.

Dal Regno Unito al Nurburgring passando per il GTWC Europe

Harper affronterà il 2023 su più fronti. Il GTWC Europe Endurance Cup è sicuramente un significativo programma insieme alle sfide al Nurburgring tra NLS e la 24h che commenteremo a metà maggio. Il nordirlandese parteciperà anche all’Intelligent Money British GT Championship, campionato che affronterà full-time con una BMW M4 GT3 schierata dal Century Motorsport.

“Sono contento che dopo anni sono riuscito a tornare a gareggiare in Inghilterra. Per me tutto è diverso visto che devo correre con una formazione PRO-Am, completamente differente rispetto al solito. Adoro gareggiare a casa, Donington Park è il mio impianto preferito davanti a Brands Hatch in un’ipotetica classifica”.

Il nativo di Hillsborough è diventato in poco tempo un ‘veterano’ del Nuerburgring, pista che non ha bisogno di presentazioni. Sono tre al momento le gioie nel NLS per Harper/Verhagen/Hesse, un notevole risultato in soli due anni d’esperienza. “Conosco molto bene il Nuerburgring, la pista è veramente incredibile con una storia unica. Credo che la seconda parte sia la migliore da guidare, ‘Pflanzgarten’ è un segmento speciale. Firmare le prime tre prove del NLS come BMW Motorsport è sicuramente positivo, la vittoria che ho ottenuto nel terzo round è indubbiamente un solido risultato in vista della 24h”.

Futuro con i prototipi?

Il futuro non è ancora chiaro per il promettente nordirlandese che insieme ai già citati compagni di team potrebbe presto guidare anche l’inedita LMDh che gareggia per il brand bavarese nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il 2023 resta in ogni caso incentrato sulle GT3 per Dan Harper.

In ogni caso il costruttore teutonico può avere a disposizione tre nomi di primo profilo, talenti da utilizzare in qualsiasi categoria. Quanto accaduto a Monza non è un caso, il terzetto citato aveva saputo distinguersi anche nella cinque tappe del GTWC Europe 2022 al debutto nella categoria. Prossimo test nel ‘Vecchio Continente’ a fine maggio al Paul Ricard, mentre a metà maggio ci sarà l’assalto alla mitica 24h che annualmente si tiene nell’Inferno Verde.

Luca Pellegrini