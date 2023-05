Ricardo Feller/Mattia Drudi (Tresor Orange 1 #40) vincono gara-2 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup a Brands Hatch dopo una bellissima rimonta. La coppia di Audi Sport precede sotto la bandiera a scacchi Valentino Rossi/Maxime Martin (Team WRT#46/BMW) e Charles Weerts/Dries Vanthoor (Team WRT #32/BMW).

GTWC Europe Brands Hatch, gara-2: dal 7mo al primo posto per Drudi/Feller

Christopher Mies (Saintéloc Junior Team #27/Audi) e Christopher Haase (Comtoyou Racing #11/Audi) non hanno lasciato scampo nei metri iniziali a Maxime Martin che con la propria BMW M4 GT3 #46 ha tentato in tutti i modi di agguantare una posizione al via.

Il belga si è accodato ai tedeschi, tutto è rimasto intatto fino a 40 minuti dalla conclusione quando, nel secondo settore, è scattato il primo FCY della giornata per spostare l’Audi #9 di Boutsen VDS. Alberto Di Folco, a segno nella race-1 per quanto riguarda la Gold Cup, ha perso il controllo della propria vettura, l’italiano stava tentando di superare l’Audi #26 di Saintéloc Junior Team.

A 30 minuti dalla fine si sono consumate le varie soste ai box. Mies ed Haase hanno protratto a lungo il proprio stint, mentre Raffaele Marciello ha iniziato sin da subito la propria fase di gara sostituendo Timur Boguslavskiy.

Pit stop decisivi a Brands Hatch

Mattia Drudi, 7mo sulla graduatoria in compagnia di Ricardo Feller, si è ritrovato in vetta con l’Audi #40 di Tresor Orange 1. Passo incredibile per il romagnolo che ha gestito gli ultimi minuti davanti a Valentino Rossi #46 ed a Charles Weerts #32.

L’ex centauro si è ritrovato a battagliare con il tre volte campione, la McLaren #159 di Garage 59 e l‘Audi #11 di Comtoyou. Presente nella sfida per il podio anche Marciello, in rimonta con un ritmo decisamente superiore alla concorrenza.

Il finale ha visto Drudi vincere meritatamente con margine su Rossi, per la prima volta a podio nel GTWC Europe Sprint Cup. Terzo posto per Charles Weerts/Dries Vanthoor #32, quarto per Benjamin Goethe/Nicolai Kjærgaard (Garage 59 #159/McLaren), sesto per Raffaele Marciello.

🏁 Tresor Orange1 wins at Brands Hatch. That was a beautifully run race by the Audi squad. #FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/K5sjz3CLHO — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) May 14, 2023

GTWC Europe Brands Hatch, gara-2 nelle altre classi: VSR #119 e WRT #31 al top

Una penalità di 10 secondi per un contatto ha sottratto a HRT #77 (Mercedes) il successo nella classe Silver Cup. Jordan Love/Frankie Bird hanno dovuto arrendersi a Rolf Ineichen/Yuki Nemoto (VSR #119/Lamborghini), automaticamente vincitori della race-2 di Brands Hatch.

Interessante anche quanto accaduto in Gold Cup con la prima gioia per WRT e BMW con Calan Williams/ Niklas Krütten #31. Seconda piazza finale per Comtoyou Racing #21 (Audi) davanti a Saintéloc Junior Team #26 (Audi), rispettivamente con Gilles Magnus / Finlay Hutchison e Gilles Magnus / Finlay Hutchison.

And here are your class winners, @followWRT in Gold and @VSRacing1 in Silver 👏#FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/I21TyAUrSA — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) May 14, 2023

Prossimo appuntamento Sprint del GTWC Europe a Misano Adriatico a luglio. La serie continentale di SRO, invece, riprenderà dal Paul Ricard ad inizio giugno con la 1000km che varrà come secondo appuntamento dell’Endurance Cup.

Luca Pellegrini