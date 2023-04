Augusto Farfus è intervenuto ai nostri microfoni alla vigilia dell’opening round del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Il pilota brasiliano è atteso ai nastri di partenza con una BMW M4 GT3, il #46 del gruppo condividerà la vettura per tutte le sfide di durata con Valentino Rossi e Maxime Martin.

Augusto Farfus: “Siamo qui per vincere, Valentino non mi ha sorpreso”

L’ex vincitore della GT World Cup ha riportato ai nostri microfoni: “Le aspettative sono buone, ovviamente il momento più importante è la 24h di Spa. Non siamo qui per partecipare, credo che abbiamo un solido equipaggio. Il lavoro svolto durante l’inverno è notevole, vedremo come andrà domani la prima gara. Essere costanti è cruciale, sono solo cinque gare”.

Non poteva mancare ovviamente un parere su Rossi, presente per la prima volta al via del GTWC Europe con BMW. “Non mi ha stupito Vale, ha un potenziale notevole. Non è facile adattarsi a questo mondo, stiamo tentando di portarlo sul nostro stile di guida. Si informa ed è molto attento su tutto quello che succede, tenta sempre di capire ogni situazione. Conosce quello che bisogna fare, lavora tanto e penso che presto ci raggiungerà”.

WRT non è l’unica formazione all’interno del gruppo PRO nell’Endurance Cup del GTWC continentale. Citiamo in merito il significativo programma di ROWE Racing con Philipp Eng/Nick Yelloly/Marco Wittmann #98 e Dan Harper/ Max Hesse/Neil Verhagen #998. “Avere più BMW in pista è positivo, ROWE e Walkenhorst hanno una notevole esperienza con BMW e con la M4. Regalano una lettura differente che indubbiamente ci aiuta. In certi casi potrebbero vedere degli aspetti che noi non riusciamo a captare, è un aiuto significativo”.

BMW parte come favorita dopo gli ottimi risultati in giro per il mondo, Farfus e Martin divideranno l’abitacolo con il pluricampione del Motomondiale per la seconda volta dopo aver condiviso l’esperienza nella 12h di Bathurst dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli.

Da Monza – Luca Pellegrini