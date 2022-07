Davide Rigon/Antonio Fuoco/Daniel Serra (Iron Lynx #71/Ferrari) sono al comando della 74ma edizione della 24h di Spa, terza tappa del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.

La casa italiana su Laurens Vanthoor/Nick Tandy/Dennis Olsen (KCMG #47/Porsche) e Augusto Farfus/ Nick Catsburg /Nick Yelloly (ROWE Racing #98/BMW), a lungo al comando delle operazioni in notturna.

24h Spa: Cala la notte, si infiamma la corsa

Davide Rigon/Antonio Fuoco/Daniel Serra (Iron Lynx #71/Ferrari) e Augusto Farfus/ Nick Catsburg /Nick Yelloly (ROWE Racing #98/BMW) si sono contensi nelle prime ore di buio per i punti delle ‘6h’. Il primo ‘traguardo volante’ è stato conquistato dalla casa bavarese vista la sosta a pochi metri dalla linea del traguardo da parte della Ferrari di Davide Rigon.

Dopo una SC, entrata a 17h dalla conclusione per rimuovere l’Audi di Lorenzo Patrese (Tresor by Car Collection #11), la battaglia è entrata nel vivo tra Augusto Farfus (ROWE Racing #98/BMW), Raffaele Marciello (AMG Team Akkodis ASP #88), Kevin Estre (GPX Martini Racing #221/Porsche) e Daniel Serra (Iron Lynx #71/Ferrari)

I protagonisti citati non si sono risparmiati, mentre la Lamborghini #63 di Emil Frey Racing continuava ad avere problemi. 24h da dimenticare anche per Dinamic Motorsport #54 (Porsche) o per Audi Sport Team Tresor #12), out dalla lotta per il successo dopo una serie di episodi negativi.

Dalla leadership di Marciello alla bandiera rossa

A 15h e 30 dalla conclusione la prova si è accesa nuovamente dopo un crash all’uscita di Blanchimont per la Porsche #911 di Herberth Motorsport. Il FCY è stato inevitabile, Raffaele Marciello si è ritrovato leader dopo un cambio di strategia da parte della BMW #98 di ROWE Racing. La Mercedes #88 di Marciello ha approfittato della pista libera per inanellare una serie incredibile di giri veloci che ha permesso all’AMG Team Akkodis ASP di confermarsi in cima alla graduatoria e di allungare sui diretti rivali dopo la ripartenza dalla Safety Car.

A 14h e 33 dalla fine è arrivata una nuova bandiera gialla con una serie di problemi lungo il tacciato. Uno di questi ha coinvolto Valentino Rossi, fermo nella ‘ghiaia’ di ‘Fagnes’ dopo un testacoda.

Oltre al ‘Dottore’ ed alla Bentley #107 del CMR i problemi più importanti sono arrivati da Blanchimont con un violento incidente da parte dell’australiano Matt Payne (Earl Bamber Motorsport #16/Porsche). Il pilota non ha riportato conseguenze, la direzione gara ha deciso di sospendere la corsa per alcuni minuti al sistemare le barriere nell’ultimo tratto di pista.

BMW guida il gruppo al restart della 24h Spa

La BMW #98 di ROWE Racing ha gestito la ripartenza insieme alla gemella #50, presenti in prima fila accanto alla Porsche #74 di EMA Motorsport di Felipe Nast/Mathieu Jaminet/Matt Campbell. Quarto posto per Iron Lynx #51 (Ferrari), quinto per AMG Team GruppeM Racing #55.

La situazione non è cambiata fino alle prime luci dell’alba con Daniel Juncadella (AMG Team Akkodis ASP #88) che rompeva la ‘doppietta’ provvisoria di ROWE Racing. Mercedes ha iniziato ad impensierire i rival di BMW, leader al termine della lunga notte di Spa.

WRT perde terreno, ROWE Racing cede il passo a Ferrari

Audi Sport Team WRT ha alzato bandiera bianca a 10h e 30 dalla conclusione in seguito ad un clamoroso errore in curva 1 che ha danneggiato entrambe le auto. La #32 ha dovuto ritirarsi, mentre la #46 ha potuto proseguire nonostante una lunga sosta in pit lane.

Il FCY ed i vari ‘pit stop tecnici’ (4 minuti di sosta obbligatori dalla 12ma alla 22ma ora) hanno modificato la classifica generale con Max Hesse/Dan Harper/Neil Verhagen ( ROWE Racing #50/BMW) in cima al gruppo davanti a Laurens Vanthoor/Nick Tandy/Dennis Olsen (KCMG #47/Porsche) ed a Davide Rigon/Antonio Fuoco/Daniel Serra (Iron Lynx #71/Ferrari). Quarto posto per la Porsche #47 di EMA Motorsport, quinto per ROWE Racing #98.

Gold Cup: Iron Dames regine della notte, occasione sprecata per HRT

Sarah Bovy/Michelle Gatting/Rahel Frey/Doriane Pin (Iron Dames #83/Ferrari) sono al comando della 24h di Spa-Francorchamps dopo una notte ricca di emozioni e di colpi di scena. Le ragazze di Iron Lynx controllano la scena all’inseguimento di un risultato storico.

HRT regala ad Iron Lynx la testa della 24h Spa

Hubert Haupt/ Arjun Maini/ Florian Scholze/Gabriele Piana (HRT #5) hanno dominato la notte fino al traguardo di metà gara. Un contatto con la Ferrari #21 di AF Corse ha messo fine alla prova della compagine tedesca, apparentemente imbattibile.

Sarah Bovy/Michelle Gatting/Rahel Frey/Doriane Pin (Iron Dames #83/Ferrari) hanno ereditato la prima posizione ed attualmente sono in controllo della con un buon margine sulla riconoscibile BMW M4 GT3 gialla di Robby Foley/Michae Dinan/Jens Klingmann/Richard Heistand (Walkenhorst Motorsport #34/BMW). Terzo posto in rimonta per Lucas Auer / Lorenzo Ferrari/Jens Liebhauser/Russel Ward (Winward Racing #57/Mercedes), abili a tenere testa a Jonathan Hui/Christopher Froggatt/Eddie Cheever/Loris Spinelli (SKY-Tempesta Racing #93).

Silver Cup: Mercedes al top con HRT #5

Jannes Fittje /Jordan Love/ Alain Valente/Frank Bird (HRT #4/Mercedes) sono al comando della classifica generale al termine di una notte intensa in cui non sono mancate le battaglie. Tutto resta aperto anche in Silver Cup, Mercedes guida al momento con un piccolo scarto su Audi (WRT #30).

Audi lascia spazio a Mercedes, ma attenzione a Lamborghini

Benjamin Goethe/Thomas Neubauer/Jean-Baptiste Simmenauer (WRT #30/Audi) hanno presto lasciato spazio ai rivali con l’arrivo della notte in Silver Cup. Konsta Lappalainen / Stuart White/ Tuoma Tujula (Emil Frey Racing #14/Lamborghini) e Jannes Fittje /Jordan Love/ Alain Valente/Frank Bird (HRT #4/Mercedes) sono stati infatti i veri protagonisti del buio, autori di una lotta senza esclusione di colpi.

Primo posto per questi ultimi davanti alla già citata Audi #30 ed a Alex Aka/Juuso Puhakka/Nicolas Schöll/Marius Zug (Attempto Racing #99), virtualmente davanti alla chiusura della notte sulla Lamborghini #14 di Emil Frey.

PRO-Am: Porsche vs McLaren per la vittoria

Henrique Chaves/ Miguel Ramos/ Alexander West/Dean MacDonald (Garage 59 #188) sono tornati in vetta della 24h di Spa per quanto riguarda la speciale classe PRO-Am con l’arrivo del giorno.

La squadra britannica precede Niki Leutwiler/Stefan Aust/Alessio Picariello/Nico Menzel (Herberth Motorsport #24/Porsche), abili a prendere in mano la situazione dopo la bandiera rossa di metà corsa. Terzo posto per Louis Machiels/Andrea Bertolini/Stefano Costantini/Alessio Rovera (AF Corse #52/Ferrari), ancora in lizza per il successo finale.

Luca Pellegrini