Dopo una breve pausa torna da Zandvoort il Fanatec GT World Challenge Powered by AWS Sprint Cup. Ci apprestiamo a vivere la terza tappa dell’anno in questo format, la quinta se consideriamo le due corse di durata che abbiamo commentato ad Imola ed a Paul Ricard.

L’Olanda vedrà molto probabilmente il terzo atto del duello tra Dries Vanthoor/Charles Weerts (WRT #32 ) e Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello ( Akkodis ASP #89), rispettivamente su Audi e Mercedes.

Questi ultimi sono i favoriti d’obbligo grazie all’elvetico di AMG, decisamente superiore ai rivali nelle prime uscite stagionali. Jules Gounon, dopo l’assenza di Magny-Cours per l’impegno alla 12h di Bathurst dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli, tornerà con Akkodis ASP #88 insieme a Jim Pla, accompagnato nell’ultimo round da Maximilian Götz

Christopher Haase/ Simon Gachet (Tresor by Car Collection #11) e Luca Ghiotto/Mattia Drudi (Tresor by Car Collection #12) sono gli altri equipaggi da tenere in considerazione per Audi, costruttore che con WRT rivedrà in scena nuovamente la coppia #46 con Valentino Rossi/Frédéric Vervisch.

Oliver Wilkinson/Rob Bell, assenti per incidente in quel di Magny-Course, mancheranno all’appello ancora in Olanda, evento che in ogni caso vedrà al via una McLaren tra i PRO con JP Motorsport. La compagine polacca punterà tutto sul monegasco Vincent Abril e sul danese Dennis Lind, regolarmente iscritti full-time al GTWC Europe Endurance Cup.

Zandvoort: Ferrari nuovamente favorita in Silver, McLaren all’assalto della Silver Cup

Ulysse de Pauw /Pierre Alexandre Jean (AF Corse #53) sono i favoriti d’obbligo in quel di Zandvoort per la Silver Cup. La 488 GT3 è da tenere in considerazione insieme ad Audi e Mercedes, protagoniste in questo inizio anno anche nella categoria riservata ai piloti ‘argento’.

Casper Stevenson/Thomas Drouet (Akkodis ASP #87/Mercedes), Nicolas Baert/Gilles Magnus (Sainteloc Racing #26/Audi) e Alex Aka /Nicolas Schöll (Attempto Racing #99/Audi) inseguono la Rossa in un fine settimana che si prospetta oltremodo interessante.

La qualifica è destinata ad essere nuovamente cruciale, superare nel tecnico tracciato olandese non è scontato con una GT3 nonostante le recenti modifiche che dal 2021 hanno permesso il ritorno della F1.

McLaren, invece, è l’osservata speciale con Patryk Krupinski / Christian Klien (JP Motorsport #111), realtà che dovrà vedersela con Cédric Sbirazzuoli/Hugo Delacour (DLC One AF Corse #21) e Louis Machiels /Andrea Bertolini (AF Corse #52). Per la casa di Woking vi sarà anche Miguel Ramos/Dean Macdonald, alfieri di Garage #188.

Luca Pellegrini