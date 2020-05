Nell’attesa di accendere i motori dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, i protagonisti della SRO E-Sport GT Series si preparano per il quinto atto da Barcellona. Dopo Monza, Silverstone. Spa-Francorchamps e Nürburgring ci si sposta virtualmente in Spagna per il penultimo atto stagionale.

Le due classi, la PRO per i piloti iscritti regolarmente al GT World Challenge Europe Powered by AWS e la Silver per i maestri del simulatore, si affrontano per due competizioni di un’ora al Montmelò.

Classe PRO

La classe regina, dopo cinque prove, vede il pilota ufficiale Ben Barnicoat al comando della classifica generale dopo la vittoria nell’ultimo round in Germania. L’alfiere della casa di Woking, secondo nella 12h di Bathurst 2020, si trova al comando della graduatoria con 43 punti, nove in più di Louis Deletraz. Il pilota elvetico, pilota Porsche con GPX Racing, ha perso per pochi decimi l’ultimo atto del Nürburgring, una prova che sembrava saldamente nelle sue mani. Bentley ha ritrovato il podio due settimane fa, mentre hanno faticato le Mercedes, in pista con AKKA-ASP e Madpanda Motosport. Anche Audi, per via del dominio di Spa con Lorenzo Marcucci, ha avuto un BoP sfavorevole in terra tedesca, gara che ha visto più veloci del solito le Lamborghini.

Classe Silver

Nella classe riservata ai professionisti del mondo vituale è la Ferrari al comando della classifica, pur senza vittorie. David Tonizza, pilota ufficiale della casa di Maranello, comanda la classifica a due prove dalla fine con 4 lunghezze sul pilota McLaren Patrick Selva. Quest’ultimo, primo nell’opening round di Silverstone, si trova a pari punti con Jesus Sicilia, pilota Aston Martin che ha siglato il primo acuto del 2020 nell’ultima corsa disputata.

Ferrari sembra dunque sembra essere l’auto più costante dell’intero gruppo, mentre, a differenza della classe PRO, manca al successo la Bentley, protagonista nel primo atto della SRO E-Sport. A Barcellona potrebbe essere la volta buona per vedere sul gradino più alto del podio il tedesco Arthur Kammerer, protagonista di McLaren dopo aver SRO Charity Challege, l’evento benefico organizzato per la lotta al Coronavirus dello scorso marzo.

Come sempre, la quinta prova (a Barcellona) della SRO E-Sport GT Series sarà visibile in diretta sul canale YouTube della categoria dalle 13:45.

Luca Pellegrini