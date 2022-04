Nico Müller esprime il proprio parere ai nostri microfoni a poche ore dal via della prima prova dell’anno del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Sono tanti i temi toccati con l’elvetico che si appresta per un 2022 oltremodo impegnativo con una serie di progetti molto interessanti.

L’elvetico correrà infatti nel GTWC Europe Endurance Cup e parallelamente nel DTM, rispettivamente con WRT e Rosberg. Oltre alla 24h del Nuerburgring vi sarà anche il FIA World Endurance Championship in LMP2.

L’esperto alfiere di Audi Sport ha dichiarato a LiveGP.it: “Il traffico è un problema, si perde pressione nelle gomme e si fa fatica. Aston Martin e Mercedes hanno un ottimo passo, ma tutti siamo li. Spero di avere una prima gara dell’anno regolare senza la pioggia”.

Non poteva mancare il commento su Valentino Rossi, teammate di Nico Müller quest’anno con WRT. “Sta andando molto bene onestamente. Il suo feedback è ottimo, è molto attento a tutto quello che succede. Ha un ottimo feeling, non sono sorpreso ad essere sincero. Non è facile adattarsi così velocemente all’auto come ha atto lui. Il livello è estremamente alto, ci sono dei professionisti di questo settore in pista. Anche io devo imparare sempre cose nuove”.

Nico Müller, DTM e WEC oltre al GTWC Europe

Il 2022 sarà un anno d’impegni per Nico Müller che dovrebbe essere uno dei piloti che correranno con la casa dei Quattro Anelli in LMDh dal 2023. Il condizionale resta d’obbligo, il programma della compagine teutonica è infatti al momento bloccato dopo l’ipotesi del marchio di un possibile impiego in F1 dal 2026.

Sul DTM l’alfiere della formazione di Vincent Vosse per il GTWC Europe Endurance Cup ha commentato: “Il DTM 2022 sarà semplicemente unico. I team ed i piloti sono molto competitivi, Audi ha una squadra molto forte. Onestamente le vecchie auto sono state uniche, guidarle in gare è stata sensazione bellissima. Sono felice però che con le GT3 ci siano più opportunità ed una vasta gamma di competitors che possono primeggiare”.

Il famoso campionato tedesco scatterà a maggio, mentre il DTM è già iniziato dal tracciato di Sebring a metà marzo. Lo svizzero ha concluso il suo intervento affermando: “Dopo la prima gara non sono contento, è stato un fine settimana molto complesso. Non volevamo essere in quella posizione, ma credo che sia normale con un team completamente nuovo in una LMP2 così competitiva. Sono fiducioso per Spa e soprattutto per Le Mans”.

Da Imola – Luca Pellegrini

Credits: Michele Scudiero