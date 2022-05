Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello (Akkodis ASP #89) hanno vinto la race-2 di Magny-Cours del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Il russo e l’elvetico si impongono per la seconda volta in stagione davanti a Jim Pla/Maximilian Götz (Akkodis ASP #88/Mercedes) ed a Aurelien Panis/Patric Niederhauser (Sainteloc Racing #25/Audi).

Magny-Cours race-2, Marciello conduce al successo Mercedes

Come da pronostico il primo stint ha visto un solo uomo al comando. Raffaele Marciello ha dato spettacolo sin dallo spegnimento dei semafori allungando in scioltezza sulla vettura gemella di Maxi Goetz.

Il campione in carica del DTM si è dovuto presto arrendere all’Audi #33 di Christopher Mies (WRT) ed alla vettura #25 di Patric Niederhauser (Sainteloc Racing). Le due Audi hanno allungato, ma non sono riuscite a ricucire sull’elvetico che a metà prova ha lasciato il volante della propria AMG a Timur Boguslavskiy.

Il russo, come accaduto in quel di Brands Hatch, ha tenuto il primato con un solido gap sui rivali che lottavano per il secondo posto. Jim Pla (Akkodis ASP #88/Mercedes) ha concluso al secondo posto grazie ad una sanzione di Jean-Baptiste Simmenauer. il francese di WRT, teammate del già citato Mies, ha concluso quarto dopo una penalità di 10 secondi per unsafe release.

Aurelien Panis/Patric Niederhauser hanno concluso il podio nonostante una penalità di 5 secondi per un contatto durante la corsa con la Mercedes #88 di Akkodis. 11mo posto, invece, per l’Audi #46 di Valentino Rossi/Frédéric Vervisch, alfieri di WRT che non sono riusciti a replicare quanto fatto in Inghilterra.

Ferrari torna a vincere in Silver, McLaren si conferma in PRO-Am

Ferrari torna a primeggiare in Silver Cup con Ulysse de Pauw /Pierre Alexandre Jean. Secondo acuto stagionale per la coppia di AF Corse, vincitori davanti a Alex Aka /Nicolas Schöll (Attempto Racing #99/Audi) ed a Casper Stevenson/Thomas Drouet (Akkodis ASP #87/Mercedes).

McLaren vince con JP Motorsport in PRO-Am. Race-2 perfetta per Patryk Krupinski / Christian Klien, vincitori davanti a Louis Machiels /Andrea Bertolini (AF Corse #52/Ferrari) ed a Miguel Ramos/Dean Macdonald (Garage #188/McLaren).

Prossima gara ad inizio giugno al Paul Ricard sulla distanza dei 1000km (Endurance Cup).

Luca Pellegrini