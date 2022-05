Dries Vanthoor/Charles Weerts hanno vinto la race-1 di Magny-Cours del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. I campioni in carica di WRT #32 (Audi) precedono sotto la bandiera a scacchi Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello (Akkodis ASP #89/Mercedes) e Christopher Haase/ Simon Gachet (Tresor by Car Collection #11/Audi).

Magny-Cours race-1: WRT #32 torna a vincere in Sprint Cup

Partenza perfetta per Simon Gachet (Tresor by Car Collection #11), abile a gestire la pole-position da ogni ipotetico attacco da parte di Charles Weerts (WRT #32/Audi). Il belga è stato protagonista di uno start negativo, Gilles Magnus (Sainteloc Racing #26/Audi) non ha perso l’occasione per guadagnare una posizione.

Il campione in carica ha presto ripassato il giovane connazionale, padrone della Silver Cup. La prova si è decisa nei minuti seguenti, in occasione della prima sosta in pit lane. Gachet è rimasto in azione un giro in più rispetto agli avversari, una strategia che non ha pagato.

Dries Vanthoor #32 si è ritrovato al comando, mentre Haas non riusciva a tenere il passo del leader dopo aver preso il testimone da Gachet. Il secondo stint è stato caratterizzato da una progressione incredibile da parte di Raffaele Marciello.

Lo svizzero ha imposto un ritmo impressionante che ha permesso alla Mercedes #89 di Akkodis ASP di portarsi negli scarichi dell’Audi #11 dell’esperto teutonico. L’ex campione della serie ha completato al secondo posto in scioltezza, Vanthoor era troppo lontano per essere raggiunto.

Gara difficile per Valentino Rossi/Frédéric Vervisch (WRT #46/Audi). La vettura belga con la stella del Motomondiale ha completato in 15ma piazza dopo una qualifica caratterizzata da un incidente dell’ex centauro.

Nelle altri classi: Audi e McLaren al top

Nicolas Baert/Gilles Magnus (Sainteloc Racing #26/Audi) hanno primeggiato in Silver Cup in quel di Magny-Cours. Secondo posto per Ulysse de Pauw /Pierre Alexandre Jean (AF Corse #53/Ferrari) e la Mercedes Casper Stevenson/Thomas Drouet (Akkodis ASP #87),

Magnus ha gestito le prime battute dell’evento, una storia che è cambiata dopo la sosta ai box. Nicolas Baert ha subito infatti il ritorno della Ferrari #53 di AF Corse che con Ulysse de Pauw, nuovamente protagonista in positivo della serie Sprint dopo la pole in quel di Brands Hatch. La Rossa non è riuscita a recuperare nonostante un deciso attacco nel finale.

McLaren svetta in PRO-Am con una bellissima ‘doppietta’. Miguel Ramos/Dean Macdonald (Garage #188) sono stati i migliori davanti a Patryk Krupinski / Christian Klien (JP Motorsport #111), protagonisti negli ultimi 5 minuti di una bella lotta contro Louis Machiels /Andrea Bertolini (AF Corse #52).

Prossima gara domani alle 15.00 con una condizione completamente differente rispetto ad oggi.

Luca Pellegrini