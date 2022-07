Audi Sport detta il ritmo con Sainteloc Racing al termine delle prove libere della gara di Misano Adriatico del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Aurelien Panis/Patric Niederhauser hanno siglato il giro più veloce in entrambe le sessioni precedendo di pochi decimi le ‘auto gemelle’ di WRT e Tresor by Car Collection.

Ottima giornata infatti per Dries Vanthoor/Charles Weerts (WRT #32), Christopher Haase/ Simon Gachet (Tresor by Car Collection #11) e Lorenzo Patrese/Mattia Drudi (Tresor by Car Collection #12), mentre è da segnalare una giornata non perfetta per Mercedes con Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello (Akkodis ASP #89), pronti a rifarsi nella giornata di domani. Mercedes insegue il primato in classifica, ricordiamo infatti che l’auto citata si colloca al secondo posto della graduatoria con 0.5 punti di ritardo dalla R8 LMS GT3 EVO II #32 di WRT.

Klien e Ghiotto assenti dalla gara di Misano

Da segnalare l’assenza in pista di Christian Klien a bordo della McLaren #111 di JP Motorsport. L’austriaco sarà impegnato nel commento del Mondiale di F1 in quel di Silverstone e per questa ragione verrà sostituito da Norbert Siedler, pronto per gareggiare in PRO-Am accanto a Patryk Krupinski.

Out anche Luca Ghiotto, pilota del Tresor by Car Collection che solitamente gareggia accanto a Mattia Drudi. Il romagnolo sarà in ogni caso presente nel gruppo della Sprint Cup accanto a Lorenzo Patrese, atteso a dare battaglia per la prima volta tra i PRO

Le parole di alcuni protagonisti

Sotto il sole di Misano Adriatico non è mancata occasione di sentire alcuni protagonisti come Jules Gounon e Christopher Haase, rispettivamente in scena con Mercedes ed Audi.

Jules Gounon (Akkodis ASP #88)

“Mi piace molto correre in Italia in estate. Onestamente non adoro molto il tracciato, ci sono tantissimi problemi con i limiti della pista. Con Jim abbiamo la possibilità di arrivare a podio, l’obiettivo è arrivare a vincere dopo aver fatto podio a Brands Hatch e Zandvoort. Penso che il BOP sia buono, credo che il BOP del GTWC Europe sia migliore al mondo, non possiamo lamentarci.

“Non so perfettamente quante gare farò quest’anno, alcuni ne hanno due. In ogni caso ho 36 fine settimana di gara. Sono tante prove, ma sono felice di aiutare i vari clienti di Mercedes in giro per il mondo. L’anno scorso ho avuto tante richieste, molte di queste le ho accettate. Sono un piacere, mi diverto e mi pagano per farlo”.

Ricordiamo infatti i numerosi programmi del transalpino programmi tra la categoria GT3 europea di SRO, l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli, l’ADAC GT Masters, il British GT Championship e l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Jules Gounon ha concluso dicendo: “Sono contento di come stanno andando le cose con i successi di Kyalami e Bathurst oltre alle affermazioni negli altri campionati. Ho ottenuto tanti podi e successi, l’obiettivo ora è tornare al top in ADAC dove stiamo faticando”.

Christopher Haase (Tresor by Car Collection #11)

“La stagione sta andando abbastanza bene, purtroppo abbiamo avuto qualche problema tra Magny-Corse e Zandvoort. Mi piace molto la scelta che è stata adottata dal DTM per poter continuare ad esistere, credo che con le dovute differenze non cambi molto dal GTWC Sprint Cup. Stiamo faticando nell’ADAC GT Masters, la 24h del Nuerburgring non è andata come volevamo. Il Code 60 scattato dopo l’incidente dei fratelli Vanthoor mi ha fatto perdere terreno”.

Appuntamento a domani alle 9.00 per le qualifiche che determineranno la griglia di partenza per la race-1 che scatterà alle 15.00.

Luca Pellegrini