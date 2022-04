Primo giorno di scuola quest’oggi all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari d’Imola per la nuova BMW M4 GT3 nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. La vettura tedesca si appresta per quella che di fatto sarà la seconda prova nel ‘Vecchio continente’ dopo aver vinto con ST Racing la 12h del Mugello della 24H Series.

Il NLS e l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship sono gli altri due campionati in cui abbiamo visto in azione la nuova auto bavarese che nel ‘Bel Paese’ verrà rappresentata da ROWE Racing. La compagine tedesca torna nel GTWC Europe Endurance Cup dopo un anno nel DTM.

In merito alla M4 GT3 abbiamo sentito Nick Catsburg, olandese che si alternerà al volante con Yelloly/Farfus. “Mi piace molto questa pista, amo Imola. Penso che si uno dei tracciati più belli del calendario. Mi aspetto una buona stagione, abbiamo una nuova auto che funziona molto bene. Sono molto contento di tornare a tempo pieno nel GTWC Europe. Ci sono tante differenze tra M4 e M6, la nuova auto è più gentile con le gomme”.

Non solo BMW per Catsburg. Ricordiamo infatti l’impegno di quest’ultimo nelle tre sfide endurance dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship con Corvette Racing. Successo a Sebring per quest’ultimo, iscritto insieme all’assodata coppia formata da Jordan Taylor/Antonio Garcia. “Abbiamo vinto Sebring, la macchina è stata fantastica. Tutto è diverso rispetto alla BMW. Daytona è andata male, Sebring è stato tutto differente. Ora tornerò con correre con Chevy a Le Mans e poi farò 10h di Road Atlanta. Sono molto felice di tornare sul ‘Circuit de la Sarthe’.

Da Imola – Luca Pellegrini