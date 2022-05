Ulysse de Pauw /Pierre Alexandre Jean (AF Corse #53/Ferrari) e Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello (Akkodis ASP #89/Mercedes) festeggiano a Brands Hatch, primo atto del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Tante emozioni nel Regno Unito, unico round britannico del calendario.

Race-1 Brands Hatch: Ferrari torna a vincere dopo oltre 5 anni!

Ulysse de Pauw /Pierre Alexandre Jean hanno firmato con AF Corse (Ferrari #53) la race-1 di Brands Hatch del GTWC Europe. Bellissima affermazione per la vettura italiana che ha concluso davanti a Dries Vanthoor/Charles Weerts (WRT #32/Audi) e Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello (Addodis ASP #89/Mercedes).

Subito incidente al via in quel di Brands Hatch. La prova è stata neutralizzata alla bandiera verde con un contatto alla ‘Paddock Hill’ che ha escluso la Porsche #54 di Dinamic Motosport e le due Audi di WRT. Oltre all’auto di Adrien de Leener hanno alzato bandiera bianca Benjamin Goethe #30 e Jean-Baptiste Simmenauer #33.

Ulysse de Pauw ha letteralmente monopolizzato proprio stint prendendo un ampio margine sulla concorrenza. Gounon non è riuscito a tenere il passo della Rossa, mentre Drudi tentava di prendere la seconda posizione sulla Mercedes #89.

La finestra dei pit stop ha cambiato la classifica generale con Pierre Alexandre Jean che è salito al volante dell’auto di testa. Secondo posto per Vanthoor #32 davanti a Marciello #89. Il belga e l’elvetico si sono avvicinati alla vettura di testa, sempre leader della Silver Cup Un vero attacco non è mai arrivato da parte dei due PRO che si sono dovuti inchinare alla Rossa #53 di AF Corse.

Affermazione in Silver Cup e soprattutto overall per Ferrari, un risultato che mancava nella Sprint Cup dal 2015. Seconda posizione, la prima in PRO, per WRT #32 con Weerts/Vanthoor, abili nel finale a respingere Boguslavskiy/Marciello.

13mo posto nella prima competizione per Valentino Rossi. L’ex centauro, dopo aver schivato l’incidente al via, è stato superato dalla McLaren #38 di JOTA Sport. Frédéric Vervisch ha tagliato il traguardo a ridosso della Top10 non riuscendo a restituire il favore a Rob Bell.

Ferrari vince anche in PRO-Am

La Silver Cup rispecchia ovviamente la classifica overall. Nessuno ha mai messo il risultato della coppia #53 di AF Corse, a segno su Casper Stevenson/Thomas Drouet (Akkodis ASP #87/Mercedes) e Alex Aka /Nicolas Schöll (Attempto Racing #99/Audi).

Cédric Sbirazzuoli/Hugo Delacour (DLC One AF Corse #21), invece, si sono imposti con la propria 488 GT3 in PRO-Am, categoria che ha perso prima del via la Lamborghini Huracan GT3 #78 di Barwell Motorsport. Seconda piazza per Patryk Krupinski / Christian Klien ( JP Motorsport #111), in battaglia fino all’arrivo con Louis Machiels /Andrea Bertolini (AF Corse #52/Ferrari).

Race-2 Brands Hatch: Raffaele Marciello regala a Mercedes #89 la vittoria

Raffaele Marciello è stato il protagonista assoluto della race-2 del GTWC Europe Sprint Cup in quel di Brands Hatch. Lo svizzero, accompagnato da Timur Boguslavskiy, ha concluso davanti a Dries Vanthoor/Charles Weerts (WRT #32/Audi) ed all’AMG GT3 #88 di Akkodis ASP con Jim Pla/Jules Gounon.

Raffaele Marciello and Timur Boguslavskiy win race 2 at Brands Hatch with a dominant performance 🏆 Vanthoor/Weerts second, Gounon/Pla complete the podium. 📺 https://t.co/hJIw4l7g7t#GTWorldChEU pic.twitter.com/zStcrrYxSN — GT World Challenge Europe (@GTWorldChEu) May 1, 2022

Raffaele Marciello ha dettato un passo impressionante nel primo stint di gara. L’elvetico, autore della pole-position, ha preso un discreto margine sin dallo spegnimento dei semafori su Patric Niederhauser (Sainteloc Racing #25/Audi) e Dries Vanthoor (WRT #32/Audi).

La sosta ai box ha permesso all’Audi #32 ed alla Mercedes #88 di Akkodis ASP di prendere un posto sulla R8 di Sainteloc Racing. Timur Boguslavskiy ha preso il volante di Marciello ed ha continuato a gestire la race-2 fino all’arrivo chiudendo con margine sull’Audi #32 che nel finale ha respinto con Weerts ogni possibile assalto da parte di Gounon.

Ottava piazza finale per Valentino Rossi. Prima Top10 per la leggenda del Motomondiale che nella seconda prova ha saputo mantenere la posizione conquistata dal proprio teammate, 11mo sulla griglia di partenza.

Nelle altre classi: JP Motorsport festeggia in PRO-Am, Ferrari svetta ancora tra i Silver

Prima gioia per JP Motorsport nel GTWC Europe. La squadra polacca legata a McLaren ha primeggiato in PRO-AM con Patryk Krupinski / Christian Klien, perfetti sin dal primo giro. Secondo posto in questa speciale classe per Louis Machiels /Andrea Bertolini (AF Corse #52/Ferrari) davanti a Cédric Sbirazzuoli/Hugo Delacour (DLC One AF Corse #21/Ferrari).

La casa di Maranello ha completato una giornata perfetta in Silver Cup con una nuova affermazione per Ulysse de Pauw /Pierre Alexandre Jean (AF Corse #53). Casper Stevenson/Thomas Drouet (Akkodis ASP #87/Mercedes) hanno concluso alle spalle della Rossa precedendo di pochi decimi l’Audi di Alex Aka /Nicolas Schöll (Attempto Racing #66).

Prossimo appuntamento a metà maggio in Francia. La tappa di Magny-Cours sarà il terzo appuntamento del GTWC Europe, il secondo per la Sprint Cup.

Luca Pellegrini