Raffaele Marciello/ Jules Gounon / Daniel Juncadella (AMG Team Akkodis ASP #88) firmano la 74ma edizione della 24h di Spa, terzo atto del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Il terzetto segna per certi versi la storia di Mercedes che si impone per la quarta volta nella classica belga, non accadeva dal 2013.

Mercedes rompe una vera e propria maledizione

Jules Gounon ha continuato l’opera dei compagni allungando sulla concorrenza a meno di 4h dalla conclusione. Dopo aver rischiato di finire contro le barriere di Eau Rouge in seguito ad una toccata con Nicki Thiim (Beechdean AMR #95/Aston Martin), in pista con una strategia differente.

AMG Team Akkodis #88 (Mercedes) ha potuto incrementare il proprio gap anche grazie ad un problema per ROWE Racing #98. La BMW perdeva infatti terreno dopo una clamorosa foratura alla posteriore sinistra, un colpo di scena che ha spezzato ogni sogno di gloria per Augusto Farfus/ Nick Catsburg /Nick Yelloly (ROWE Racing #98/BMW).

Raffaele Marciello ha potuto gestire il proprio margine e vincere in scioltezza davanti a Maximilian Götz/Luca Stolz/Steijn Schothorst (AMG Team GetSpeed #2) ed a Davide Rigon/Antonio Fuoco/Daniel Serra (Iron Lynx #71/Ferrari). Prima gioia nell’Endurance Cup 2022 per AMG, seconda nell’IGTC visto quanto accaduto a maggio in quel di Bathurst.

Gold Cup, Iron Dames trionfano alla 24h Spa

Prima vittoria a Spa-Francorchamps, nell’IGTC e nel GTWC Europe per le Iron Dames. Affermazione storica in Gold Cup per le Iron Dames. Sarah Bovy/Michelle Gatting/Rahel Frey/Doriane Pin (Iron Dames #83/Ferrari) festeggiano nella storica affermazione in Gold Cup.

Giornata da incorniciare per queste ultime, perfette durante tutta la corsa. Secondo posto perUlysse De Pauw/Arnold Robin/Maxime Robin/Ryuichiro Tomita (WRT #33/Audi), abili a recuperare nonostante una serie di imprevisti e di sanzioni. Completano il podio Jonathan Hui/Christopher Froggatt/Eddie Cheever/Loris Spinelli (SKY-Tempesta Racing #93/Mercedes) davanti a Brendan Iribe/ Ollie Millroy/Frederik Schandorff/Seb Priaulx (Inception Racing #7/McLaren).

Silver Cup, WRT svetta con Audi

Audi si consola imponendosi in Silver Cup con Benjamin Goethe/Thomas Neubauer/Jean-Baptiste Simmenauer (WRT #30/Audi). I padroni di casa, sfortunati nella graduatoria overall, hanno monopolizzato le ultime battute della speciale classe riservata ai piloti Silver.

Secondo posto per Alex Aka/Juuso Puhakka/Nicolas Schöll/Marius Zug (Attempto Racing #99), terzo per Konsta Lappalainen / Stuart White/ Tuoma Tujula (Emil Frey Racing #14/Lamborghini). Quarto posto per Madpanda Motorsport #90 (Mercedes), mai in lotta per il podio.

PRO-Am, 24h Spa: Ferrari svetta con AF Corse

Louis Machiels/Andrea Bertolini/Stefano Costantini/Alessio Rovera (AF Corse #52/Ferrari) hanno vinto la 24h di Spa-Francorchamps per quanto riguarda la PRO-AM. La Rossa svetta con una gestione perfetta dell’evento davanti a Martin Konrad/Kenny Habul/Phillip Ellis/Dominik Baumann (SunEnergy1- by SPS #75/Mercedes) ed a Piti Bhirombhakdi/Christophe Hamon/Tanart Sathienthirakul/Earl Bamber (Singha Racing Team TP 12 #39/Porsche).

Delusione per Niki Leutwiler/Stefan Aust/Alessio Picariello/Nico Menzel (Herberth Motorsport #24/Porsche) e Henrique Chaves/ Miguel Ramos/ Alexander West/Dean MacDonald (Garage 59 #188), a lungo in lizza per la vittoria.

Menzione d’onore per George Kurtz/Valentin Pierburg/Ian Loggie/Reema Juffal (SPS automotive performance #20/Mercedes), vincitori della speciale Bronze Cup che purtroppo ha visto solo due presenti in griglia.

Prossima tappa del GTWC Europe ad Hockenheim sulla distanza delle 3h, mentre l’Intercontinental GT Challenge tornerà in pista ad ottobre da Indianapolis con la 8h che varrà ache per il GTWC America.

Luca Pellegrini