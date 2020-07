E’ tempo di ripartire con una nuova sfida per Kikko Galbiati, pronto per cimentarsi al via della stagione agonistica 2020 dopo il lungo stop imposto dalla pandemia. Il veloce pilota lombardo, reduce dalla conquista del titolo di vice-campione europeo nel Lamborghini Super Trofeo con il team Imperiale Racing, proseguirà anche nel corso di questa annata la propria collaborazione con il prestigioso team modenese.

TRIS DI LUSSO CON POSTIGLIONE E VENTURINI

Galbiati sarà al volante della Lamborghini Huracán GT3 Evo #32 nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance. Una sfida tutta tricolore che lo vedrà affiancato da Vito Postiglione (già suo compagno di scuderia nel 2019) e Giovanni Venturini. Una line-up di assoluto valore che sarà al via a bordo di una vettura caratterizzata da una livrea speciale, dedicata a tutti gli operatori sanitari che affrontano la battaglia in prima linea contro il Covid-19.

Un messaggio dal valore particolarmente significativo, annunciato dal team alla vigilia del round di apertura del campionato. Il via in occasione del primo ACI Racing Weekend in programma sul circuito del Mugello dal 17 al 19 Luglio.

Per Galbiati si tratterà di un ritorno nella serie tricolore, dopo le positive esperienze vissute nelle stagioni 2016 e 2017. Un’occasione per confermare la sua fedeltà al marchio di Sant’Agata Bolognese. Il bresciano è riuscito ad imporsi nelle ultime annate anche a livello continentale, conquistando la bellezza di 12 vittorie e quasi 30 piazzamenti a podio complessivi.

“UNA GRANDE OPPORTUNITA’ CON IMPERIALE”

Kikko Galbiati: “Sono davvero molto felice di poter intraprendere questa nuova avventura nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance. Il mio feeling con la Huracán è cresciuto progressivamente nel corso degli anni e mi ha premesso di togliermi diverse soddisfazioni. Il fatto di poter continuare a gareggiare con questa vettura fantastica rappresenta quindi una splendida opportunità! Desidero ringraziare il team Imperiale Racing per la fiducia. Già nel corso della precedente stagione mi sono trovato in piena sintonia con loro e per me sarà un’ulteriore occasione di crescita. In più il fatto di poter ritrovare un compagno come Vito Postiglione mi sarà sicuramente di grande aiuto. Sarà inoltre un vero piacere condividere l’abitacolo anche con Giovanni Venturini. Abbiamo già svolto delle sessioni di test e ora siamo pronti per il Mugello, dove vogliamo partire con il piede giusto anche per lasciarci alle spalle un periodo per tutti complicato. Vorrei inoltre ringraziare la mia splendida famiglia per il supporto, gli sponsor e tutti i fans per la grande energia che riescono a trasmettermi. Cercherò di ripagarli nel migliore dei modi!”.

IL CALENDARIO 2020

Kikko Galbiati sarà impegnato nella tappa inaugurale del Mugello prima di affrontare, nella restante parte di stagione, gli appuntamenti a Imola (28-30 Agosto), Vallelunga (18-20 Settembre) e Monza (6-8 Novembre).