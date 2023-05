Raffaele Marciello firma una spettacolare pole-position per l’edizione 2023 della 24h Nürburgring. Lo svizzero di Mercedes-AMG Team Bilstein #4, autore del nuovo record della pista, svetta in 8.09.058, perfetto nel primo giro cronometrato ad abbattere la prestazione di Maro Engel (Mercedes-AMG Team GetSpeed #3) e Kelvin van der Linde (Abt #27/Lamborghini).

24h Nürburgring, qualifiche: Manthey EMA out dalla Q2

La Q1, turno determinante per una significativa parte del gruppo al fine di competere per la Q2, è stata sospesa e successivamente riavviata in seguito ad un violento impatto nel segmento di ‘Hatzenbach’ da parte della BMW #102 di Christian Krognes. La direzione gara ha deciso di neutralizzare, la scelta è stata presa al fine di garantire a tutti la medesima chance di contendersi la pole-position.

Ricardo Feller (Scherer Sport PHX #16) ha regalato ad Audi il giro veloce ed il passaggio in Q2 insieme a Alexander Sims (Scherer Sport PHX #5/Audi), Daniel Keilwitz (WTM by Rinaldi Racing #20/Ferrari), Fabian Schiller (Mercedes-AMG Team GetSpeed #2) e Mattia Drudi (Audi Sport Team Scherer PHX).

Eliminazione e seguente 20mo posto sullo schieramento per la Porsche #911 di Manthey EMA. Kevin Estre non è riuscito a superare il turno, una situazione condivisa anche con altri protagonisti. Da segnalare in merito anche l’assenza nella lotta per la pole anche per Audi Sport Team Car Collection #22 e per la BMW #98 di Sheldon van der Linde, ultimo dopo un errore a Pflanzgarten.

24h Nürburgring, qualifiche: Lello perfetto

Il primo giro cronometrato è stato semplicemente perfetto per l’ex vincitore della 24h di Spa, abile a superare l’AMG GT3 di Maro Engel, la Lamborghini #27 di Abt e la Ferrari #30 di Frikadelli Racing. Nuovo primato assoluto nell’Inferno Verde per lo svizzero di casa Mercedes, ultimo a tagliare il traguardo durante il primo tentativo.

Frank Stippler (Scherer Sport PHX #5/Audi), Nico Menzel (Falken Motorsports #44/Porsche) ed Arjun Maini (Mercedes-AMG Team Bilstein #6) seguono nell’ordine con due secondi di scarto dal campione dell’ADAC GT Masters 2022.

Audi Sport Team Scherer PHX #1, Scherer Sport PHX #16 (Audi) e Mercedes-AMG Team GetSpeed #2 concludono la Top10 precedendo la BMW M4 GT3 #99 di ROWE Racing con il brasiliano Augusto Farfus. Più attardato, invece, Dan Harper (BMW Junior Team #72), 17mo assoluto davanti a Schnitzelalm Racing #11 (Mercedes) e Walkenhorst Motorsport (BMW #100).

Appuntamento ora alle 16.00 per il via della 24h Nürburgring 2023.

Luca Pellegrini