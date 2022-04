La notizia è arrivata nella giornata di oggi: Gian Carlo Minardi è stato eletto presidente della Single Seater Commission, importante organo della Federazione Internazionale dell’Automobile. L’elezione del manager faentino è avvenuta tramite una votazione on-line tra i membri del Consiglio Mondiale del Motorsport.

Un impegno importante

Minardi prende il posto di Peter Bayer, amministratore pro-tempore, in quello che è stato in questi ultimi anni un organo fondamentale per la ridefinizione di tutti i programmi junior presenti in seno alla Federazione. La sua elezione è sicuramente un riconoscimento per tutto il lavoro svolto in questi anni, non solo come team principal dell’omonimo team, ma anche, e forse soprattutto, come presidente della Commissione Sportiva dell’Aci, ruolo ricoperto a partire dal 2004.

Un altro ruolo per Minardi, dunque, che va a sommarsi ai tanti già ricoperti. Non dimentichiamo, infatti, l’importanza della sua figura in quanto presidente dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. In questa veste, il suo ruolo è stato fondamentale per il ritorno nel Circus della F.1 dell’impianto romagnolo, che ora può vantare un contratto di almeno cinque anni con Liberty Media.

Insomma, tanti impegni per Gian Carlo, ma se c’è una persona in grado di portarli avanti tutti con la stessa serietà, passione e impegno immutato, questa è sicuramente lui. Un uomo che vive nel mondo delle corse dagli anni ’60. Dal 1985 al 2005, inoltre, ha visto il proprio nome legato al team che oggi si chiama Alpha Tauri.

Ben Sulayem: “Non vedo l’ora di lavorare insieme a Gian Carlo”

Le reazioni del mondo del Motorsport a quattro ruote all’elezione di Gian Carlo Minardi a Presidente della Commissione non si sono certo fatte attendere. Il primo a complimentarsi con lui è stato Mohammed Ben Sulayem, da dicembre successore di Jean Todt a capo della Federazione Internazionale dell’Automobile.

“Voglio accogliere calorosamente la nomina di Gian Carlo Minardi a Presidente della Single Seater Commission. È una figura molto importante per il mondo del Motorsport. Non vedo l’ora di poter iniziare a lavorare con lui per continuare a sviluppare le categorie monoposto in tutto il mondo”. Queste le parole del Presidente FIA, successore di Jean Todt.

Minardi continuerà a lavorare per dare un volto e una forma nuova alle varie categorie di monoposto propedeutiche allo sbarco poi al top del Motorsport, rappresentato senza dubbio dalla Formula 1. Evidentemente, il buon lavoro svolto in seno all’Aci negli ultimi anni ha testimoniato a favore del faentino, convincendo i membri del Consiglio Mondiale che lui era la persona giusta per questo incarico.

Non resta quindi che augurare buon lavoro a Gian Carlo Minardi, da sempre in prima fila a tutela del mondo del motorsport in Italia e in tutto il mondo.

Nicola Saglia