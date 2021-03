FX Italian Series

Quella che si prepara ad avere inizio promette di essere la stagione più spettacolare di sempre per la Formula X Italian Series. Saranno infatti ben 17 le categorie complessivamente al via nell’ambito dell’innovativo format FX Master Racing Weekend, un vero e proprio condensato di adrenalina, show ed emozioni che punta ad aprire una nuova frontiera nel panorama del motorsport italiano. Anche quest’anno, LiveGP.it sarà media partner ufficiale della serie tricolore.

I migliori circuiti italiani, le dirette televisive, la copertura sui Social e un sistema di grafiche innovative. Questi sono soltanto alcuni degli ingredienti che andranno a caratterizzare i fine settimana di gara. Un format volto a garantire il coinvolgimento del pubblico da casa e a porre al centro dell’attenzione piloti e team, quali veri protagonisti dello spettacolo in pista.

LE PRINCIPALI CATEGORIE: SPICCA LA NOVITA’ E-STC

L’apertura delle iscrizioni per il primo round di Varano de’ Melegari (in programma il prossimo 10-11 Aprile) ha già fatto registrare numeri da record. Superata in poche ore quota 100 iscritti, a conferma degli ottimi riscontri scaturiti dalle partecipazioni ai vari campionati. Nel corso dell’anno, saranno infatti protagoniste le monoposto più veloci in Italia della Topjet FX2000 Formula Trophy. Da sottolineare la novità della E-STC Series, la prima serie elettrica al mondo riservata alle vetture Super Turismo. Inoltre, non mancherà lo spettacolo delle Predator’s nel campionato FX3, la serie riservata alle vetture Turismo della FX ATCC e numerose altre support series che andranno ad arricchire una proposta unica nel suo contesto.

Tutte le gare saranno inoltre trasmesse in diretta televisiva sulla piattaforma SKY (MS Motor TV). Presenti speciali pre e post-gara, interviste ai piloti e soprattutto un sistema di grafiche innovativo capace di fornire riscontri in real time su tempi, classifiche, distacchi e curiosità legate ai piloti. Il tutto grazie alla presenza di ben dieci telecamere in pista, collegamenti dai box e visione in Full HD anche sui canali Social del campionato.

Da questo punto di vista, FX Master Racing Weekend promette di consolidare la propria leadership in Italia quale contenitore agonistico in assoluto più seguito sul web. Nel 2020, infatti, sono stati ben 16 milioni i contatti complessivi del campionato, grazie alla presenza di quasi due milioni di followers tra Facebook, YouTube e Instagram.

Dati che saranno ulteriormente implementati grazie alla partecipazione di due influencer del calibro di Alberto Naska e Davide Cironi. Entrambi racconteranno la propria esperienza in pista secondo una differente prospettiva.

IL CALENDARIO

Il calendario 2021, inoltre, porterà nell’arco di otto mesi di gare i protagonisti del FX Master Racing Weekend a sfidarsi sui più importanti autodromi italiani. Dal Tempio della Velocità di Monza, che vedrà i piloti della Topjet FX2000 Formula Trophy darsi battaglia nell’ambito del prestigioso ACI Racing Weekend, sino ad altri circuiti in orbita Formula 1: dallo spettacolare Autodromo di Imola ai fantastici saliscendi del Mugello. Il tutto senza dimenticare le tappe di Vallelunga e Misano, il rinnovato circuito di Adria, la new-entry di Modena ed il tradizionale appuntamento di Varano.

Una stagione tutta da vivere, che scatterà proprio dal circuito parmense con le prime categorie pronte a scendere in pista. FX3, Trofeo Predator’s, Super Cup, ATCC, l’inedita Cayman GT National e le support series Formula Class Junior, Formula Classic Italia e Legends Cars Italia saranno infatti protagoniste in pista per il round di apertura del campionato.

Inoltre, a sfidarsi sul tracciato intitolato a Riccardo Paletti ci saranno anche i bolidi della Topjet FX2000 Formula Trophy. In palio l’assegnazione della Coppa Italia, oltre allo svolgimento della cerimonia dei campioni Formula X Italian Series 2020.

Marco Privitera