Il Formula X Racing Weekend si appresta a sbarcare per la prima volta sull’Autodromo Nazionale Monza, in occasione del gran finale della stagione 2022 nelle giornate di Sabato 29 e Domenica 30 Ottobre. Presente un numero record di iscritti al via: saranno ben 285 i concorrenti complessivamente in gara nelle dodici categorie in pista, per un fine settimana dove le emozioni di certo non mancheranno per tutti i fans che potranno accedere gratuitamente all’impianto e al paddock.

LE CATEGORIE IN PISTA: DALLE MONOPOSTO ALLE RUOTE COPERTE

Il ricco programma del week-end vedrà in azione le velocissime monoposto della FX Pro Series, con un mix di giovani talenti e protagonisti più esperti pronti a darsi battaglia a bordo delle Tatuus T014, le quali hanno incoronato Andrea Bodellini primo campione della serie nel precedente round di Magione. Spettacolo garantito anche con le performanti Predator’s, caratterizzate da una griglia composta da oltre quaranta vetture nell’appuntamento che andrà a concludere la stagione dei campionati FX3 e Trofeo Predator’s. Sempre in ambito monoposto, da registrare anche la presenza delle Formula Renault e Formula Abarth del campionato FX2 (che vedrà in griglia anche i protagonisti della Formula Classic), mentre vi è grande attesa per il ritorno sul circuito monzese della Formula Class Junior, lo storico campionato tricolore che vedrà nel proprio schieramento anche le vetture della FX600.

Uno degli appuntamenti “clou” del fine settimana sarà rappresentato dall’atto finale del campionato ATCC, la serie riservata alle vetture Turismo e GT: la lotta per il titolo è ancora apertissima nelle varie Divisioni, con il duo Bodega-Ferri che dovrà fronteggiare la concorrenza del campione in carica Denis Babuin e di Enrico Riccardi nella corsa al titolo della serie regina, mentre le Clio della classe RS Trophy saranno tra le principali protagoniste nella Terza Divisione. Da non perdere nemmeno l’appuntamento che vedrà il campionato Legends Cars Italia alla “prima” sul circuito brianzolo, al termine di una stagione resa entusiasmante e coinvolgente anche grazie alla presenza in pista di Alberto Naska, il popolare content creator dei motori.

ACCESSO GRATUITO IN PISTA E AL PADDOCK

Per la prima volta nel corso della stagione, inoltre, il Formula X Racing Weekend ospiterà anche delle competizioni dal sapore europeo: la Speed Euroseries affronterà l’atto finale di una stagione reduce dai prestigiosi appuntamenti andati in scena a Barcellona e Spa Francorchamps, mentre saranno della partita anche le Caterham della Super Seven e la ESET Twingo Cup.

Il tutto per un mix di emozioni garantito per il pubblico: dalla frizzante atmosfera nel paddock, con le interviste ai piloti nella moderna hospitality FX e la musica di Hey DJ Radio, sino alla possibilità di godere di una visuale privilegiata dalle tribune immerse nell’atmosfera unica del Parco di Monza, il Formula X Racing Weekend si pone come una realtà dinamica ed innovativa nell’ambito del motorsport italiano, pronto a celebrare nel migliore dei modi una lunga stagione carica di adrenalina.

INFO UTILI PER IL PUBBLICO

Il pubblico potrà entrare gratuitamente in circuito e godere dell’accesso privilegiato all’interno del paddock per vivere in prima persona un’esperienza unica. Per entrare in Autodromo con il proprio veicolo è possibile accedere dal Gate A – Vedano e dal Gate B – Santa Maria delle Selve, e sarà previsto il pagamento del solo parcheggio (acquistabile direttamente in autodromo) nelle giornate di sabato e domenica, al costo di 15 euro per le auto e 5 euro per le moto. Inoltre, in prossimità del monumento intitolato a Juan Manuel Fangio sarà presente un punto ristoro.

IN PISTA CON LIVEGP.IT

Nell’occasione del fine settimana sul circuito brianzolo, la redazione di LiveGP.it (media partner ufficiale del campionato) sarà presente in pista per celebrare i 10 anni di attività dalla nascita della nostra testata. Sarà possibile incontrare nel paddock e scambiare due chiacchiere con i nostri collaboratori, pronti per raccontare anche attraverso i canali Social tutte le news su un week-end da non perdere.