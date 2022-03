I motori della Formula X Italian Series sono pronti a riaccendersi, in occasione dell’appuntamento in programma dal 25 al 27 Marzo al Mugello Circuit. Dopo il crescente successo fatto registrare nel corso delle precedenti edizioni, la serie tricolore torna sullo splendido tracciato toscano in occasione dell’evento internazionale che ospiterà anche la tappa italiana della 24H Series. Il modo sicuramente migliore per inaugurare un’annata che vedrà gli appuntamenti del Formula X Racing Weekend andare in scena sui principali autodromi italiani.

LE CATEGORIE: FX PRO SERIES, FX2 E ATCC IN PISTA

Il primo round stagionale vedrà in pista solo un “assaggio” del ricco parterre di categorie che andranno a caratterizzare la nuova avventura targata FX. A sfidarsi sui saliscendi dell’autodromo toscano, infatti, ci saranno i protagonisti dell’inedita FX Pro Series, il nuovo campionato che ospiterà le monoposto Tatuus T014 e godrà del supporto tecnico da parte di Tatuus e Autotecnica. Grande attesa anche per il debutto stagionale della spettacolare FX2, per la prima volta al via con un proprio schieramento esclusivo e la rinnovata sfida per Trofei FX2000 e FX Light. Non mancherà ovviamente lo spazio per le ruote coperte, con ben due griglie dedicate al rinnovato campionato ATCC. Una ospiterà le potenti vetture di 1° e 2° Divisione/GT, mentre l’altra vedrà al via i concorrenti dell’accesissima 3° Divisione.

CALENDARIO E PARTNERSHIP

Quello in programma al Mugello sarà soltanto il primo di una lunga serie di appuntamenti che andranno a caratterizzare l’annata agonistica. Reduce da un 2021 che ha visto FX Racing Weekend confermarsi come serie in assoluto più seguita sui Social e con il maggior numero di partecipanti, la stagione ormai alle porte vedrà i protagonisti del campionato sfidarsi su tracciati del calibro di Monza, Vallelunga e Misano. Saranno confermate le tappe di Varano de’ Melegari, Modena e Magione, alle quali andrà ad aggiungersi l’assoluta novità rappresentata da Grobnik (Croazia).

Il tutto nell’ambito di eventi pressoché interamente organizzati da Formula X e che godranno di un’esposizione mediatica di grande rilievo. Confermate le dirette televisive delle gare sui canali Mediasport Group e in live streaming sui Social del campionato. Non mancheranno inoltre le partnership d’eccezione, costituite da Hankook nel ruolo di fornitore ufficiale di pneumatici e da quelle con LiveGP.it e Hey DJ Radio per quanto concerne l’aspetto legato alla comunicazione.

GLI ORARI DEL WEEKEND

L’azione in pista entrerà nel vivo già a partire da Venerdì 25 Marzo, con la mattinata dedicata alle prove libere ed il pomeriggio alle sessioni di qualifica. La giornata si concluderà con la prima gara del week-end, ovvero quella riservata alla FX2, che scatterà alle ore 16:45. L’indomani andranno in scena le altre Race-1. Ad aprire le danze sarà alle 9:00 la Terza Divisione ATCC, alla quale seguiranno FX2 (ore 10:20), FX Pro Series (ore 11:00) e 1°/2° Divisione ATCC (ore 11:40).

Dopo lo spazio dedicato alla 24H Series powered by Hankook, i protagonisti FX torneranno in pista Domenica 27 Marzo per le restanti gare in programma. Alle ore 16:10 partirà gara-2 della FX Pro Series, seguita a ruota da ATCC 1°/2° Divisione (ore 16:50) e ATCC 3° Divisione (ore 18:10). Tutte le gare andranno in diretta televisiva su MS Motor TV (canale 229 SKY) e in live streaming sui Social del campionato e su LiveGP.it.