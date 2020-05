In attesa che venga concesso il via libera anche alla possibilità di svolgere gare sul nostro territorio, i vari campionati nazionali si preparano alla ripartenza dopo lo stop forzato imposto dal Covid-19. Tra di essi, un posto di rilievo tra le categorie emergenti spetta sicuramente alla Formula X Italian Series, pronta per presentarsi ai nastri di partenza già dal mese di Giugno con un calendario ricco di novità.

Nel corso di una diretta streaming svoltasi sulla pagina Facebook del campionato, l’organizzatore Luca Panizzi ha infatti svelato in anteprima assoluta le nuove date relative alla stagione 2020. Un calendario rivoluzionato rispetto a quello originale, ma che è riuscito a conservare (se non addirittura migliorare) la presenza di appuntamenti di grande prestigio, nell’ambito di eventi di rilievo quali ACI Racing Weekend, Euro NASCAR e PeroniRace.

APPUNTAMENTI PRESTIGIOSI

I motori della serie tricolore, da quest’anno legata ad ACI Sport grazie alla convenzione realizzata attraverso ASI, si accenderanno il prossimo 20-21 Giugno a Misano Adriatico con le categorie FX Open e FX2. Questo sarà anche il primo week-end agonistico che dovrebbe svolgersi in Italia (salvo differenti disposizioni governative) e vedrà le monoposto scendere in pista nell’ambito del fine settimana organizzato dal Gruppo Peroni Race.

Tutte le altre categorie saranno invece in pista due settimane più tardi, per il primo appuntamento stagionale in programma sull’autodromo di Varano de’ Melegari. Nella fattispecie, saranno protagonisti i campionati ATCC (riservato alle vetture Turismo), FX3 e Trofeo Predator’s, GT Light, Formula Class Junior Italia, Formula Classic e Legends.

IL CALENDARIO PROVVISORIO

Ma ecco il calendario provvisorio della Formula X Italian Series 2020 con le categorie al momento confermate:

20-21 Giugno: Misano Adriatico – FX Open, FX2

4-5 Luglio: Varano de’ Melegari – ATCC, FX3, Trofeo Predator’s, GT Light, Formula Class Junior Italia, Formula Classic e Legends

18-19 Luglio: Mugello – FX Open, FX2

25-26 Luglio: Adria – ATCC, FX3, Trofeo Predator’s, GT Light, Formula Class Junior Italia, Formula Classic e Legends (3 manche)

1-2 Agosto: Misano Adriatico – FX Open, FX2

29-30 Agosto: Imola – Coppa Italia

12-13 Settembre: Vallelunga – FX Open, FX2, FX3, Trofeo Predator’s, GT Light, ATCC, da definire

26-27 Settembre: Magione – Tutte le categorie

17-18 Ottobre: Adria – Tutte le categorie

7-8 Novembre: Monza – FX Open, FX2, da definire

14-15 Novembre: da definire

Tra le novità vi saranno anche delle procedure agevolate on-line per quanto concerne iscrizioni e verifiche tecniche. I piloti dovranno disporre di un’apposita licenza ASI/ACI a condizioni vantaggiose (vista la recente convenzione). Essa consentirà di correre con una copertura assicurativa equivalente a quella di un qualsiasi evento ACI Sport. Confermata anche la diretta streaming di tutte le gare, mentre si andrà ad aggiungere anche la nuova copertura televisiva garantita da MS Motor TV (canale 228 Sky).

Marco Privitera