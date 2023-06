Sorpassi, emozioni e duelli al fotofinish: il consueto carico di spettacolo non è certo venuto a mancare in occasione del quarto FX Racing Weekend stagionale, andato in scena sull’autodromo ‘Riccardo Paletti’ di Varano de’ Melegari. Il contenitore agonistico tricolore ha visto impegnate in pista ben otto categorie, le quale hanno regalato di fronte ad un’ottima cornice di pubblico una serie di gare mozzafiato, tutte trasmesse in diretta streaming sui canali Social del campionato.

Lungo i 2350 metri dell’autodromo emiliano, a spiccare è stata la prima sfida stagionale riservata ai protagonisti del Trofeo Predator’s, caratterizzata dal successo dell’esordiente David Tonizza, così come quella che ha visto in azione le performanti vetture del campionato ATCC Italy, con Luca Verdi e Fulvio Ferri a spartirsi il gradino più alto del podio nelle due manche. Grandi emozioni grazie anche alla categoria ATCC Cup con la doppietta firmata da Massimiliano Moro, mentre ad imporsi nell’attesissimo secondo atto stagionale della Legends Cars Italia sono stati Simone Giussani e Leonardo Guerzoni.

Divertimento assicurato in pista con le Twingo Cup della Sprint Series che ha visto svettare Andrea Zanforlin, così come nella Lotus Cup Italia grazie ai successi di Sergio Galbusera e Massimo Abbati. Infine, lo spettacolo non è mancato nemmeno tra le monoposto storiche della Formula Classic, che hanno salutato il doppio centro di Matteo Aralla su F3 Reynard 903, ma anche nel Challenge Ford MPM, con due manche combattute che hanno incoronato Hermann Freitag e Antonio Auricchio.

TROFEO PREDATOR’S: TONIZZA STUPISCE ALL’ESORDIO

Esordio in grande stile per David Tonizza, il quale ha dominato il primo week-end stagionale centrando un doppio successo dopo aver conquistato la pole position. Il noto sim driver, al proprio debutto nelle competizioni in monoposto, ha avuto la meglio in gara-1 nei confronti di Andrea Frizza e Andrea Galluzzi, mentre nella seconda prova è stato abile a recuperare dalla terza fila dello schieramento imponendosi su Devis Padovan e Riccardo Spinosi. Nella graduatoria riservata alle PC016Y al top Nazareno Compagnoni e Gabriele Bini, mentre nella classifica AM ad imporsi sono stati Fernando Petrilli e Andrea Cavigioli, in un appuntamento che ha inaugurato al meglio la terza edizione del campionato grazie alla presenza di oltre venti vetture al via.

ATCC ITALY: VERDI E FERRI AL TOP, TENJOB PROTAGONISTA

Uno schieramento di altissimo livello nella serie ‘regina’ ATCC ha visto svettare in gara-1 il giovane Luca Verdi (Bolza Corse), il quale a bordo della sua Cupra Leon ha preceduto Giuseppe Bodega (Meteco Corse) e Carmine Leggieri (Ten Job), con quest’ultimo che ha inoltre conquistato il successo nella Seconda Divisione davanti al rookie Gabriele Bini. I colpi di scena non sono poi mancati nella seconda prova, con Fulvio Ferri che ha portato in trionfo la Mercedes AMG Classe A di Meteco Corse, mentre alle sue spalle Enrico Riccardi su Audi RS3 LMS ha colto in extremis la seconda piazza davanti a Leonardo Cuppari (Cupra Leon), quest’ultimo al top nella classe riservata alle vetture con cambio DSG davanti a Leggieri e Bini.

ATCC CUP: MORO SORPRENDE FENAROLI ALL’ULTIMO GIRO

Il confronto si è rivelato altrettanto spettacolare anche per quanto riguarda lo schieramento dedicato alle vetture di piccola e media cilindrata: Massimiliano Moro (Bolza Corse) è riuscito a conquistare una perentoria doppietta, non senza però aver dovuto sudare le proverbiali sette camicie in una gara-1 che ha visto Flavio Fenaroli opporre una strenua resistenza fino all’ultimo giro, prima di doversi accontentare della seconda piazza davanti a Roberto Fortis (PC Motorsport). La seconda prova, alle spalle della Renault Clio del giovane pilota veneto, ha visto transitare sotto la bandiera a scacchi la Mini Racing Start di Fortis, mentre sul terzo gradino del podio è salito Andrea Fumi su Peugeot 206. Per quanto riguarda i successi di classe, doppio centro per Tonino Scocco e Maurizio Fumi, entrambi su Peugeot 106.

ATCC SPRINT SERIES: DOPPIO ZANFORLIN, MA CHE DUELLI!

Tra le sfide più spettacolari dell’intero Formula X Racing Weekend si è sicuramente confermata la Sprint Series, con i numerosi protagonisti al via che a Varano non si sono di certo risparmiati al volante delle Twingo Cup. Ad imporsi in entrambe le prove è stato Andrea Zanforlin, abile ad avere dapprima la meglio in gara-1 nei confronti di Andrea Basso e Antonello Casillo, per poi completare una bella rimonta nella seconda manche chiudendo davanti a Matteo Pala e Pierluigi Veronesi, quest’ultimo autore della pole in qualifica.

LEGENDS CARS ITALIA: GIUSSANI E GUERZONI FESTEGGIANO

Il secondo atto stagionale del campionato dedicato alle vetture a stelle e strisce, caratterizzato dalla presenza al via di ben 31 concorrenti, ha registrato il successo in gara-1 da parte di Simone Giussani, a sua volta reduce dalla doppietta conquistata a Magione, con Simone Bonci e Leonardo Guerzoni a completare il podio. Nella seconda manche, un contatto tra Giussani e Bonci (con quest’ultimo poi penalizzato) ha invece spianato la strada a Guerzoni, il quale ha potuto così cogliere il suo primo successo precedendo Alessandro Bollini e Luigi Maselli.

FORMULA CLASSIC: ARALLA IMPRENDIBILE

Uno schieramento ampiamente rinnovato e caratterizzato dalla presenza di numerose new-entry ha reso ancor più interessante l’appuntamento dedicato alle monoposto storiche. Matteo Aralla si è confermato grande protagonista, conquistando a bordo della sua F3 Reynard 903 il successo in entrambe le gare, avendo la meglio dapprima nei confronti di Emanuele Aralla (su F3 Dallara 390) e Giovanni Giordano (al top tra le Formula Abarth), quindi precedendo in gara-2 i compagni di squadra Romano Zani ed Emanuele Aralla. Nella graduatoria riservata alle Formula Abarth, dopo il successo di Giordano in gara-1, è arrivato quello di Andrea Grassano nella seconda prova davanti a Carlo Casillo e Medardo Gabelli. Da segnalare anche le presenze in griglia della Formula Italia di Roberto e Niccolò Colussi, così come l’esordio della Van Diemen Formula Ford di Roberto Buratti.

LOTUS CUP ITALIA: APRE GALBUSERA, CHIUDE ABBATI

Non è mancato il consueto carico di emozioni regalato dalla Lotus Cup Italia, giunta al proprio terzo appuntamento stagionale dopo le tappe di Monza e Vallelunga. Sergio Galbusera ha consolidato la propria leadership in campionato al termine di gara-1, in occasione della quale è riuscito a precedere Giuseppe De Virgilio e Massimo Abbati dopo aver conquistato la pole position. Le cose per lui non sono andate altrettanto bene nella seconda manche, quando in seguito ad un contatto è stato costretto a chiudere la prova in fondo al gruppo: ad approfittarne per conquistare il primo centro stagionale è stato Massimo Abbati, bravo nel contenere De Virgilio e Stefano Moretti.

CHALLENGE FORD MPM: LA “PRIMA” DI FREITAG

Sfide ad alto tasso di adrenalina nelle due manche riservate alle Ford Ka del campionato ‘low-cost’ promosso da Four Project. Il giovane Hermann Freitag ha sfruttato al meglio la pole position in gara-1, centrando il suo primo successo davanti a Roberto Gadaleta e Antonio Auricchio. In una seconda manche altrettanto combattuta, a prevalere è invece stato Auricchio che ha preceduto Freitag e Filippo Mastrolonardo.

PANIZZI: “UN PENSIERO PER MAROTTA”

L’organizzatore Luca Panizzi ha dichiarato: “E’ stato un fine settimana per noi molto positivo, con tante categorie che hanno confermato ottimi numeri e regalato delle gare sicuramente molto belle ed avvincenti, sia per il numeroso pubblico presente in autodromo ma anche per chi le ha seguite durante le oltre dieci ore di diretta streaming. La cosa che più mi preme è però soprattutto quella di rivolgere un caloroso in bocca al lupo al nostro Direttore di Prova Gianluca Marotta, al quale auguriamo di rimettersi presto per tornare al nostro fianco in pista: a lui vogliamo trasmettere tutta l’energia e la positività derivante da questo weekend di gare”.

Archiviato il round di Varano, il prossimo appuntamento con il Formula X Racing Weekend è previsto per l’8-9 Luglio a Vallelunga, quando numerose categorie della serie saranno in azione nell’ambito dell’attesissimo American Festival of Rome che vedrà in pista anche i bolidi del campionato EuroNASCAR.