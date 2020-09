Oliver Rasmussen e Gianluca Petecof sono i vincitori delle due gare domenicali della Formula Regional, questo weekend di scena al Red Bull Ring. Il trio Prema, completato da Artur Leclerc, ha dominato il weekend senza lasciare spazio agli inseguitori. Petecof allunga in classifica, anche se Leclerc resta a poche distanze dal brasiliano.

Rasmussen sorprende Petecof e conquista la vittoria di gara-2 della Formula Regional allo Spielberg

Oliver Rasmussen riesce a sorprendere Gianluca Petecof al via di gara-2. Il pilota danese, un po’ a sorpresa, riesce ad amministrare il piccolo vantaggio sul compagno di team nonché leader di campionato. Nulla da fare per Petecof che, a parte qualche minimo tentativo di impensierire Rasmussen, si deve accontentare della seconda posizione. Petecof guadagna comunque punti preziosi su Artur Leclerc che termina la sua corsa in terza posizione.

Ai piedi del podio Pierre Louis Chovet, che si conferma come primo pilota tra i non Prema. Seguono Patrick Pasma e Alessandro Famularo. A punti anche Konsta Lappalainen, dopo il KO di ieri, si classifica settimo. Davanti a Emidio Pesce e Nico Gohler. Jamie Chandwich chiude la top ten. Unico ritirato Henrion Gillian, già out alla partenza.

Petecof si riscatta e allunga nuovamente in campionato

Decisamente più spettacolare l’ultima gara del weekend. Le tre Prema si danno battaglia in curva-1 con Petecof a uscire davanti, mantenendo la partenza dalla pole position. Arthur Leclerc riesce a sopravanzare Oliver Rasmussen e portarsi secondo. Mentre il leader prende margine, Rasmussen prova a impensierire il più giovane dei Leclerc, senza fortuna. A dieci minuti dal termine un contatto tra Nico Gohler ed Emidio Pesce causa l’ingresso della safety car. Tutto da rifare per Petecof che riesce comunque a mantenere la leadership anche dopo una nuova neutralizzazione avvenuta a pochi minuti dallo scadere.

Il pilota brasiliano vince mantenendo la vetta del campionato, poi Leclerc e Rasmussen. Ai piedi del podio chiude Alessandro Famularo davanti a Jamie Chandwich e Patrick Pasma. E’ stata proprio la lotta per la quinta posizione a rendere appassionanti gli ultimi giri. Subito alle loro spalle si sono classificati Pierre Louis Chovet, in settima posizione, seguito da Henrion Gillian. Ultime posizioni a punti per Emidio Pesce a Andrea Cola.

http://www.acisport.it/public/2020/pdf/FORMULAREGIONAL/2020_3608Red_Bull_Ring//Gara_2_formularace2.pdf

http://www.acisport.it/public/2020/pdf/FORMULAREGIONAL/2020_3608Red_Bull_Ring//Gara_3_formularace3.pdf

Samuele Fassino