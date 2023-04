E’ andata a referto Gara-1 del Formula Regional European Championship by Alpine 2023 sul circuito di Imola, valevole per il primo Round stagionale. Ad uscirne vincitore è stato il norvegese Martinius Stenshorne, che ha preceduto il nostro Kimi Antonelli e Rafael Camara.

Stenshorne ottiene la vittoria all’esordio in categoria

Prova di forza notevole per Martinius Stenshorne, che ottiene la prima vittoria in Formula Regional. Una gara perfetta per il pilota del team R-Ace GP che, partendo dalla pole position, ha gestito la corsa con un grande ritmo, specialmente nella prima parte di gara.

Infatti, dopo la prima Safety Car, causata dall’uscita di pista di Partyshev, ha iniziato a far segnare giri record in successione, dimostrando a tutti di averne di più, almeno in quel frangente, con lo spettro però della gestione pneumatici, sempre molto importante in queste gare.

Ma a circa 10 minuti allo scadere dei 30 programmati, Bilinski ha fermato la sua vettura in un punto pericoloso, costringendo la direzione gara ad intervenire con la Safety Car e dando la possibilità al gruppo di ricompattarsi. Svanito quindi il gap di 1.738 che Stenshorne aveva creato tra se e la Prema di Kimi Antonelli. Anche dopo la seconda ripartenza, però, il pilota norvegese ha dimostrato di essere più veloce, riportando Antonelli alla stessa distanza vista in precedenza.

A 4 minuti dalla fine arriva l’uscita dai giochi di Fitzgerald e Medina che causano una bandiera rossa che chiude la competizione, dando così il massimo bottino a Martinius Stenshorne.

Secondo Antonelli davanti a Camara e Fluxa, 28esimo Giovanni Maschio.

Ottimo risultato anche per Andrea Kimi Antonelli, che all’esordio in categoria ottiene il secondo posto, alle spalle del vincente Stenshorne e davanti al pronosticato rivale e compagno di squadra Rafael Camara. Il pilota bolognese ha compiuto una gara solida e matura. Con il norvegese che ne aveva di più Andrea non ha forzato; Camara ci ha provato due volte ad attaccarlo, ma Kimi non si è fatto battere.

Il ritmo è sembrato subito molto positivo e alla guida Antonelli è parso subito a suo agio. Ora tempo al tempo; intanto, il pilota della Accademy Mercedes porta a casa un ottimo secondo posto in un campionato che sarà lungo e combattuto. Ha chiuso in 28esima posizione invece l’altro italiano Giovanni Maschio, protagonista di un contatto con Medina nella parte finale di gara che ha danneggiato il lato anteriore della sua monoposto.

Gara 2 domani alle 15.00

Qui la classifica completa della prima gara del weekend. Non termina certo qui il weekend per i protagonisti della Formula Regional European Championship by Alpine, visto che nella giornata di domani ci sarà la seconda competizione alle ore 15.00. Gara 2 sarà preceduta dalla seconda sessione di qualifica, come sempre con i due gruppi, prima il gruppo B alle ore 9.00 e il gruppo A alle 9.20.

Matteo Figini