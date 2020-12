Anche il 2021 del motorsport non sembra iniziare nel migliore dei modi. Il primo round della Season 7 di Formula E, in programma a Santiago del Cile, è stato infatti posticipato rispetto alla data iniziale del 16 gennaio.

Ricordiamo che la Formula E ancora non aveva diramato un calendario completo per la prossima stagione. Confermati soltanto i primi quattro e-Prix, con i due double header di Santiago (16 e 17 gennaio) e Diriyah (26 e 27 febbraio). A questo punto, salvo altri provvedimenti, rimangono confermati quelli di fine febbraio, in attesa di conoscere il resto del calendario e… la situazione legata al Covid-19.

La decisione di non far scattare la Formula E a Santiago, infatti, deriva proprio dalle nuove limitazioni per gli spostamenti dal Regno Unito in seguito alla scoperta di una variante del Covid-19.

Questo il tweet con cui la Formula E ha annunciato la notizia:

In consultation with the Santiago municipality, the #SantiagoEPrix has been postponed.

The races will no longer take place as a double-header on January 16 and 17 and we are working with the city to finalise dates on which to stage the races later in Q1 of 2021. pic.twitter.com/l4mERGpU0K

— ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) December 22, 2020