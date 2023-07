Come a Berlino, è ancora Felipe Drugovich a chiudere davanti a tutti nella sessione di 30’ dedicata ai rookies. Il brasiliano di Maserati è davanti a Van Der Linde e Ghiotto.

Basta un ultimo giro eccellente a Felipe Drugovich per finire davanti a tutti nella sessione di Rookie Test – chiamata Free Practice 0 dalla Formula E – che si è conclusa a Roma. Su una pista veramente cittadina come quella che si snoda sulle strade dell’EUR, il brasiliano ha confermato l’ottimo feeling con la Gen3 già fatto vedere a Berlino. Con l’ultimo giro fatto in 1.43.736, Drugovich è stato l’unico a scendere sotto l’1.44 tra i nove piloti che hanno fatto segnare un tempo.

BEFFATO VAN DER LINDE, GHIOTTO TERZO

Con Drugovich che ha fatto segnare il suo crono in corrispondenza della bandiera a scacchi, ne è uscito beffato Sheldon Van Der Linde. Il sudafricano di Jaguar ha chiuso a 3 decimi dalla vetta, con un 1.44.048. Terzo Luca Ghiotto con la Nissan, a 1 decimo da Van Der Linde. Come per Drugovich, anche l’italiano ha fatto segnare il suo miglior crono sotto la bandiera a scacchi anche grazie ad un ottimo ultimo settore. Quarto tempo per Eastwood (Neom McLaren FE), quinto Yann Ehrlacher (DS Penske), alla sua prima vera esperienza a bordo di una Formula E dopo le sessioni di test al simulatore svolte con il costruttore francese.

Sesto l’attuale pilota di Formula 2 Zane Maloney (Avalanche Andretti), settimo Daniil Kvyat (NIO) e ottavo Yifei Ye (Tag Heuer Porsche FE). Il russo e il cinese hanno anche causato brevissime bandiere gialle a causa di un paio di lunghi in curva 7, che si è dimostrata il punto più critico della pista. Ultimo, tra i piloti con un crono, Jack Aitken (Envision Racing).

DUE PILOTI SENZA TEMPI

Non è andata bene la mezz’ora di Daruvala e Tambay. Schierati rispettivamente da Mahindra e da ABT Cupra, l’indiano e il francese hanno fatto solamente un giro senza segnare alcun tempo cronometrato.

Da Roma – Mattia Fundarò