Dopo il trionfo di ieri, Mitch Evans non si accontenta e conquista nuovamente il successo nell’E-Prix di Roma. È ancora una volta lui il protagonista nella capitale, questa volta vincitore davanti a Jean Eric Vergne e Robin Frijns.

EVANS RE DI ROMA

Grazie al terzo trionfo su 5 gare disputate, Mitch Evans si conferma velocissimo sul tracciato romano. Grandissimo week-end per il pilota Jaguar, che oggi ha sfruttato al meglio l’unico attack mode disponibile per superare gli avversari e portarsi al comando nell’ultima parte di gara.

Sul podio anche il poleman di oggi Vergne, che dopo il quarto posto riesce a migliorarsi salendo sul podio, conquistando anche la leadership in campionato. Terzo invece Robin Frijns (autore anche del giro più veloce), che invece sul podio ci è già salito ieri, quando ha terminato al secondo posto Gara 1.

Quarto invece André Lotterer, che nel corso della gara era riuscito a portarsi anche al comando, prima di cedere il passo agli avversari dopo aver esaurito il tempo del suo attack mode.

Alle sue spalle si è classificato Stoffel Vandoorne al volante della Mercedes, seguito dalla Porsche di Pascal Wehrlein. Primi punti stagionali per il team NIO, settimo al traguardo con Oliver Turvey. A seguire Lucas Di Grassi e Sebastien Buemi, rispettivamente ottavo e nono davanti ad Oliver Askew a completare la top ten.

GIOVINAZZI OUT

Non un week-end felice per Antonio Giovinazzi, che ha concluso la sua gara anzitempo dopo solo 7 giri. Comunque una prestazione non esaltante per il pugliese, che stava conducendo la sua corsa nelle retrovie. Vedremo se nelle prossime gare il suo feeling con la sua nuova monoposto elettrica migliorerà nei prossimi appuntamenti.

Out anche Mortara, che dopo questo Round 5 perde ufficialmente la leadership del mondiale. Da sottolineare infine l’ingresso della safety car in pista per ben due volte. La prima in seguito allo stop di Alexander Sims, mentre la seconda nel finale con Nick Cassidy finito a muro. La corsa è ripresa soltanto per l’ultimo giro, ma nonostante il ricompattamento del gruppo non ci sono stati grossi colpi di scena, in particolar modo nelle prime posizioni.

Dopo il doppio appuntamento di Roma, prima di rivedere la Formula E in pista dovremo aspettare 20 giorni, quando si disputerà l’E-Prix di Monaco.

Di seguito la classifica della gara:

QUI invece le classifiche piloti e team dopo il Round 5 della Season 8 di Formula E.

Carlo Luciani