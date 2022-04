Va a Mitch Evans gara 1 dell’e-prix di Roma. Il neozelandese della Jaguar è stato bravo a gestire la potenza nella prima parte di gara, per poi sfruttare la bagarre tra Frijns e il poleman Vandoorne, rispettivamente secondo e terzo all’arrivo, per conquistare la vetta nelle fasi finali. Solo settimo il leader della classifica iridata Edoardo Mortara, penalizzato da un’infelice qualifica e da un contatto nei primi giri di gara.

BIS PER EVANS

Con un solo punto conquistato nelle prime tre gare, la stagione di Mitch Evans non era per niente iniziata nel migliore dei modi. Ma su un tracciato che sembra essergli congeniale, e dove aveva trionfato nel 2019, il neozelandese è stato abile e paziente nel gestire la sua vettura e prendersi una vittoria che permette al team Jaguar di portare a casa punti pesanti dopo il doppio zero patito tra gara 2 di Ad Diriyah e Città del Messico.

CAOS AL VIA

Allo start è bravo Vandoorne a mantenere la testa della classifica nei confronti di Frijns e De Vries, mentre nelle retrovie un incidente che vede coinvolte ben quattro vetture costringe la Race Direction a far entrare in pista la Safety Car. I giri passati dietro la vettura di sicurezza, ben cinque, verranno poi tramutati in minuti aggiunti ai 45 regolamentati nel finale di gara.

DUELLO VANDOORNE-FRIJNS

La prima parte di gara è un duello tra il poleman Stoffel Vandoorne e tra Robin Frijns, con quest’ultimo che sfruttando l’Attack Mode si prende la leadership su un belga apparso piuttosto arrendevole. La lotta tra i due è serratissima, mentre alle loro spalle è in difficoltà Antonio Felix Da Costa che, dopo aver raggiunto anche la seconda piazza, in pochi giri precipita all’ottavo posto anche a causa del danneggiamento della sua vettura.

SHOW DI EVANS

A poco meno di 15′ dalla fine della gara, dalle retrovie riemerge la Jaguar di Mitch Evans che dopo essere stato in gestione nella prima parte, a suon di sorpassi raggiunge la coppia di testa superando a stretto giro di posta prima Vandoorne e poi Frijns riuscendo agevolmente ad allungare portando il suo vantaggio intorno ai sei secondi.

VINCE EVANS

Anche i cinque minuti supplementari aggiunti dalla Direzione Gara in relazione alla Safety Car di inizio gara, non scompongono il neozelandese della Jaguar che in solitaria transita per primo sotto la bandiera a scacchi conquistando la prima vittoria stagionale. Chiudono il podio Robin Frijns e Stoffel Vandoorne che, con il terzo posto odierno e il 7° posto di Edoardo Mortara, si avvicina alla vetta della classifica iridata. La top 10 è completata da Jean Eric Vergne (4°), Sam Bird (5°), Antonio Felix Da Costa (6°), Edoardo Mortara (7°), Pascal Wehrlein (8°), Sam Cassidy (9°) e Andrè Lotterer (10°), mentre non hanno concluso la gara Oliver Rowland, Maximilian Gunther e Nick De Vries. Solo 18° il nostro Antonio Giovinazzi.

GUIDA MORTARA

In testa alla classifica iridata c’è sempre Edoardo Mortara con con 49 punti, con l’italo-svizzero che si deve guardare dal ritorno di Stoffel Vandoorne e Robin Frijns che lo seguono rispettivamente con 46 e 42 punti. Balzo in avanti per il vincitore odierno Mitch Evans che con 26 punti sale in P8.

Prossimo appuntamento con la Formula E è per la giornata di domani con le qualifiche di gara 2 alle 10:40 e con lo start della gara alle 15.

Vincenzo Buonpane