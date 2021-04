Stoffel Vandoorne conquista la pole position nella prima sessione di qualifiche di Roma, dove oggi e domani la Formula E disputerà ben due E-Prix. Il pilota della Mercedes, dopo il difficile avvio stagionale in Arabia Saudita, è riuscito a riscattarsi con questa bella prestazione in attesa della gara in programma alle 16.

VANDOORNE E LOTTERER IN PRIMA FILA

Con un tempo di 1:38.484, il pilota belga ha conquistato dunque i primi 3 punti in palio. Alle sue spalle, staccato di 167 millesimi, si è piazzato André Lotterer, sempre molto competitivo sul tracciato romano, anche nella nuova conformazione di quest’anno.

Ottima anche la prestazione di Oliver Rowland, che questo pomeriggio scatterà dalla terza posizione. il pilota del team Nissan e.Dams è risultato il più veloce dei gruppi di qualifiche, ma durante la Superpole si è reso protagonista di un errore nell’ultimo settore.

Alle sue spalle la prima delle Audi, quella di Lucas Di Grassi, seguito da Jean Eric Vergne e Maximilian Günther, a chiudere il gruppo dei primi sei. Ottima la prestazione del due volte campione della Formula E, che questa mattina era stato protagonista di un botto nel corso della prima sessione di prove libere.

Appena fuori dalla Superpole, invece, Robin Frijns. L’olandese scatterà davanti all’altra Mercedes, quella di Nyck de Vries, mentre in quinta fila ci saranno Pascal Wehrlein e Sebastien Buemi.

MALE DA COSTA E RAST

Non è iniziata nel migliore dei modi la giornata per il campione del mondo in carica Antonio Felix Da Costa. Il portoghese partirà infatti soltanto diciottesimo, dopo aver toccato le barriere.

Peggio ha fatto René Rast, che invece sarà costretto a scattare dalla ventunesima casella. Alle sue spalle soltanto Nick Cassidy, autore dell’ultimo tempo cronometrato. L’ultima fila sarà però completata da Edoardo Mortara e Oliver Turvey. Il pilota svizzero ha accusato un problema sulla sua monoposto, mentre il britannico è stato protagonista di un violento incidente nel corso delle FP1 di questa mattina.

Appuntamento alle 16 per scoprire chi salirà sul gradino più alto del podio di Roma.

