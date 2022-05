Sul tracciato ricavato dall’aeroporto Tempelhof sono andate in scena le qualifiche di gara 1 dell’e-prix Berlino di Formula E. A conquistare la pole position è stato Edoardo Mortara davanti ad Alexander Sims con le due DS Techeetah di Antonio Felix Da Costa e Jean Eric Vergne a completare la seconda fila. Solo 8° il leader della classifica iridata Stoffel Vandoorne.

GRUPPO A

Il primo gruppo di qualifica è un autentico “parterre de rois” visto che a sfidarsi per accedere alla fase ad eliminazione sono diversi protagonisti dell’alta classifica come Stoffel Vandoorne, Mitch Evans ed Edoardo Mortara tra gli altri. Al termine dell’ultimo tentativo a passare al turno successivo sono nell’ordine Pascal Wehrlein, Stoffel Vandoorne, Edoardo Mortara e Sergio Sette Camara, mentre tra gli eliminati spicca tra tutti il nome di Mitch Evans, 5° e fuori per poco meno di un decimo.

GRUPPO B

Anche nel secondo gruppo i nomi sono di tutto rispetto con Jean Eric Vergne, Nick De Vries e Andrè Lotterer nel novero dei favoriti per il passaggio del turno, oltre al nostro Antonio Giovinazzi che potrebbe replicare l’ottima prestazione del compagno di squadra brasiliano. A passare al turno successivo sono Felix Da Costa, Andrè Lotterer, Jean Eric Vergne e Sebastian Buemi, anche se quest’ultimo è sotto investigazione per impeding nel corso del primo run e aver violato le procedure di qualifica. Eliminati a sorpresa Robin Frinjs e Nick De Vries.

FASE AD ELIMINAZIONE

La fase ad eliminazione vede sfidarsi nei quarti di finale le seguenti coppie: Sims-Wehrlein, Vergne-Vandoorne, Mortara-Lotterer e Sette Camara-Da Costa. A senso unico le prime due sfide che vedono accedere alle semifinali Sims e Vergne. Sono molto più equilibrate le altre due che vedono prevalere di pochissimo Mortara e Da Costa. Nella prima semifinale, quella tra Sims e Vergne, i due piloti ottengono addirittura lo stesso tempo con il regolamento che premia l’alfiere della Mahindra in quanto il primo ad averlo ottenuto, con il francese della DS che deve recriminare per un errore nel suo giro buono soprattutto nel T1.

POLE POSITION PER MORTARA

Nella seconda semifinale è Mortara ad avere la meglio su Antonio Felix Da Costa raggiungendo la finale, con il pilota della Venturi che, conquistando la pole position con il crono di 1:06.093, scatterà davanti a tutti nell’e-prix Berlino di Formula E questo pomeriggio con lo spegnimento dei semafori previsto per le 15:03.

Vincenzo Buonpane