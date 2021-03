Si è tinto di rosso il Misano World Circuit Marco Simoncelli, sede nello scorso fine settimana delle Finali Mondiali Ferrari 2020. La Casa di Maranello ha deciso di iniziare la propria stagione agonistica con la classica manifestazione che ha chiuso tutti i campionati monomarca presenti a livello internazionale.

Le Finali Mondiali, previste originariamente lo scorso autunno, hanno regalato molto spettacolo nell’impianto romagnolo, in un week-end ricco di battaglie e gare tiratissime.

Ferrari: Florian Merckx campione a tavolino nel Trofeo Pirelli

Il belga Florian Merckx, alfiere del Baron Motorsport, festeggia il titolo nel Trofeo Pirelli PRO grazie ad una sanzione inflitta al francese Thomas Neubauer. Il portacolori del Charles Pozzi – Courage, primo sotto la bandiera a scacchi dopo aver dominato la corsa, è stato squalificato in seguito a delle irregolarità sulla vettura nel post-gara.

In pista la lotta non è mancata. Neubauer ha allungato sulla concorrenza, mentre Merckx ha dovuto fronteggiare i repentini attacchi di Fabienne Wohlwend (Octane 126). L’altleta del Liechtenstein ha completato la prova a solo sei decimi dal nuovo vincitore del Trofeo Pirelli. Completa il podio l’americano Cooper MacNeil (Ferrari Westlake).

Roger Grouwels domina la Coppa Shell

Roger Grouwels si impone nella Coppa Shell con un secondo di vantaggio sulla concorrenza. L’olandese di casa Race Art Kroymans ha preceduto il tedesco Ernst Kirchmayr (Baron Motorsport), autore della pole-position ed al comando fino a metà del primo passaggio.

Il tedesco Axel Sartingen (Lueg Sportivo) completa il podio in una Coppa Shell che ha visto il primo italiano in quinta piazza. Thomas Gostner (CDP – MP Racing) ha chiuso la Top5 alle spalle di Christian Kinck, svedese di Formula Racing.

La festa Ferrari inaugura le gare italiane

Dopo alcuni test sulle piste del Bel Paese, le Finali Mondiali della Ferrari hanno aperto ufficialmente la stagione agonistica in Italia. Come sempre il week-end riservato alla casa di Maranello si è chiuso con l’esibizione di quattro F60 del 2009, ma non solo.

Postcards from yesterday’s Ferrari Show!

What a spectacular conclusion to the exciting #FerrariFM20 weekend at @circuitomisano.#FerrariRaces pic.twitter.com/JXN00VL9yg — Ferrari Races (@FerrariRaces) March 8, 2021

Alla festa del cavallino hanno partecipato la 488 GTE #83 che ha vinto l’ultima edizione del FIA WEC nella classe GTE-Am e la 488 GT3 #51, a segno nella passata stagione con Alessandro Pier Guidi nel GT World Challenge Europe Endurance Cup. Nello scorso week-end sono state svelate le nuove livree con cui Ferrari gareggerà nella classe GTE PRO nel Mondiale Endurance 2021.

Appuntamento al Mugello per la prossima Finale Mondiale, il prossimo autunno.

Luca Pellegrini

Leggi anche: Finali Mondiali Ferrari | Al Mugello torna la passione rossa