Novità in casa Rodin Carlin per gli ultimi due round della stagione. La scuderia britannica ha annunciato che Francesco Simonazzi, pilota italiano classe ’04, sostituirà Maxwell Esterson a partire dalla tappa di Spa-Francorchamps, in programma questo fine settimana.

Simonazzi con Carlin da Spa-Francorchamps

Il roster dei trenta piloti Formula 3 si arricchisce di un altro pilota italiano per i restanti due round della stagione. Francesco Simonazzi siederà sulla monoposto #21, sostituendo Esterson, protagonista nelle tappe di Silverstone ed Ungheria, che a sua volta aveva preso il posto dello statunitense Hunter Yeany. Team Carlin che non sta vivendo una stagione altisonante, con soli due punti in cassaforte ottenuti da Ido Cohen nella manche britannica

19enne nativo di Reggio Emilia, Simonazzi è tra i protagonisti del campionato Euroformula Open, serie nella quale si trova attualmente al quarto posto assoluto, con cinque podi e una vittoria all’attivo. Risultati che testimoniano la crescita del talentino italiano, dopo aver concluso al sesto posto il campionato Euroformula 2022.

Traspare grande soddisfazione e tanta motivazione dalle sue dichiarazioni rilasciate in occasione dell’annuncio: “Questa è una grande opportunità per me, nonostante sia accaduto tutto molto velocemente. Non riesco quasi ancora a crederci. È un momento che ogni giocane pilota attende e sono determinato nell’apprendere il più possibile nel minor tempo possibile, facendo al tempo stesso il miglior lavoro possibile per il team. Rodin Carlin ha dimostrato diverse volte di essere un posto eccellente per un pilota per iniziare la sua carriera e intendo cogliere al massimo l’opportunità”, le parole del neo pilota Formula 3.

Simonazzi potrà prendere contatto per la prima volta con la vettura in occasione dell’unico turno di prove libere che inaugurerà il weekend di Spa-Francorchamps, nella mattinata di venerdì con semaforo verde alle ore 9:55.

Samuele Fassino