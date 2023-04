La Formula 3 sbarca per la prima volta in Australia, con il circuito di Albert Park che si appresta ad ospitare la prima delle due manche in programma nel secondo appuntamento stagionale. Dopo la pole ottenuta da Bortoleto in qualifica e l’ottima prestazione degli italiani Minì e Fornaroli, c’è grande curiosità per capire come la griglia invertita potrà influire sui valori in campo. Seguite con noi la cronaca live della F3 Sprint Race a Melbourne!





Alfredo Cirelli